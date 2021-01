Kommentator: Støjberg nærmer sig døren i Venstre

Venstres afgående næstformand Inger Støjberg efterlod med sin tale på partiets ekstraordinære landsmøde søndag en dør åben for at forlade partiet - og samtidig gøre krav på en del af partiets politiske arvegods.

Sådan lyder analysen fra Altingets politiske kommentator, Erik Holstein, efter Venstre søndag afholdt det ekstraordinære landsmøde for netop at skifte Støjberg ud som næstformand.

Støjberg forlader posten efter opfordring fra formand Jakob Ellemann-Jensen. Men hvis formanden havde regnet med ro på bagsmækken af den grund, blev han søndag klogere ifølge kommentatoren.

- Hun gør det klart, at hun på ingen måde har tænkt sig at stikke piben ind og ryge en fredspibe med Ellemann. Hun vil blive ved med at sige sin mening, siger Erik Holstein.

- Og jeg vil ikke blive overrasket, hvis det bliver uden for Venstre. Hun smækker i hvert fald døren på vid gab til at forlade partiet med den argumentation, at partiet har ændret sig - og at hun ikke genkende det mere.

I sin tale til partiet sagde Støjberg:

- Der er mange ting, der har ændret sig siden jeg meldte mig ind i Venstres Ungdom. Der er måske lige rigeligt meget, der har ændret sig. Jeg er helt ind i knoglerne Venstre-mand af den gamle slags.

Og adspurgt af TV2 News, om hun bliver i partiet, svarede Støjberg, at hun fortsatte tænker over det.

Men hvis hun forlader Venstre, har hun ikke tænkt sig at finde udgangen i stilhed, vurderer Holstein.

Ifølge kommentatorer tegnede hun i sin tale søndag kontraster op mellem hende selv og partiets ledelse, der skal bruges til at lokke medlemmer og vælgere med sig fra Venstre.

- Hun opstiller den fortælling, at hun repræsenterer det klassiske Venstre, og det Venstre, der havde sin storhedstid under Anders Fogh, som hun har direkte referencer til, siger Erik Holstein.

- Overfor det stiller hun, at Venstre er ved at bevæge sig og ikke står fast på sine værdier.

- Det øjeblik hun vælger at gå, bliver det med den fortælling, at det ikke hende, der har flyttet sig. Det er Venstre, der har flyttet sig. Hun vil så håbe, at de vælgere, der har været enig med hende, vil gå med.

Som afløser for Inger Støjberg blev formand for Danske Regioner Stephanie Lose på det ekstraordinære landsmøde søndag valgt som ny næstformand for Venstre.