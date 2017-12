Kommentator: Samuelsen har hejst de hvide flag

Det skete på et pressemøde, hvor Anders Samuelsen fortalte, at forhandlinger om skattelettelser vil komme igen efter juleferien.

Efter små to uger med krav om, at Liberal Alliance ikke ville stemme for finansloven uden skattelettelser, opgav formand Anders Samuelsen tirsdag kravet.

- Anders Samuelsen har lagt sig fladt ned. Det var et af de helt store knæfald i nyere politisk historie, vi var vidne til, siger politisk kommentator Hans Engell.

Han fortæller, at Anders Samuelsen havde tre muligheder, da det gik op for ham, at regeringen og Dansk Folkeparti ikke ville give efter for truslerne.

- Samuelsen kunne træde ud af regeringen, fremtvinge et folketingsvalg eller hejse det hvide flag. Samuelsen valgte flaget og har virkeligt kapituleret.

- I stedet for at gøre det, man truede med, så har man valgt at stemme for finansloven og håbe på, at der kommer noget i det nye år.

- Men det virker ikke, som om at Dansk Folkeparti har forpligtet sig til noget som helst. Så de nye forhandlinger er ikke andet end fugle på taget, siger Hans Engell.

Ikke mindst da Liberal Alliance nu har forpasset muligheden for at bruge finansloven som pression over for sin regeringspartnere og ikke mindst støttepartiet Dansk Folkeparti.

- Nu har Anders Samuelsen ikke noget at true med det næste år, siger Hans Engell.

Det er ikke første gang, at Anders Samuelsen har stillet krav, der er beskrevet som afgørende, der så er blevet fraveget. Det er ikke gratis, vurderer Hans Engell:

- Det slider. Og Liberal Alliances kernevælgere må spørge sig selv, hvor meget Anders Samuelsens løfter, trusler og ultimative krav egentligt er værd.

- For når det kommer til stykket, så sker der ikke noget.

- Og jeg synes ikke, at der i det, han sagde, lå nogen form for sikkerhed for, at den skattereform, han har talt om så længe, bliver til noget. Den er lige så langt væk nu, som den var i går.