Kommentator: Radikale undgår bødlen i ny meningsmåling

Men det lille fald på 1,3 procentpoint, som partiet står til, er så lille efter flere meget turbulente uger, at partiet formentlig priser sig lykkeligt over meningsmålingen, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

Det vurderer Kristian Madsen, der er politisk kommentator for Politiken. Han kalder tilbagegangen lille.

- Givet situationen kan de være ret tilfredse med den. De har undveget bødlen i første omgang.

- Lederen er væk. Han måtte gå i skam. De har skændtes for åbent tæppe i to uger. Der har været krisemøder og lækkede sms'er. Efter alle de her tegn på en begyndende borgerkrig, slipper de med en relativt lille tilbagegang, siger han.

I målingen står partiet til at dykke 1,3 procentpoint, så det ville få 7,3 procent af stemmerne. Det er vigtigt at medtage, at der er en statistisk usikkerhed på 1,6 procent, hvorfor det ikke er sikkert, at De Radikale overhovedet vil gå tilbage.

Morten Østergaard måtte 7. oktober træde af som politisk leder efter dårlig håndtering af en sag, hvor han krænkede en partikollega. Næstformand Sofie Carsten Nielsen blev herefter valgt som ny politisk leder.

Men det er ikke gået gnidningsfrit. Hun er blevet anklaget for at have dækket over, at den tidligere leder til tider opført sig krænkende over for kvinder. Det har hun selv benægtet.

Efter et krisemøde søndag fortalte Sofie Carsten Nielsen, at hun har fuld opbakning fra folketingsgruppen.

- Jeg synes, de er sluppet nådigt fra det, og Sofie Carsten Nielsen står stærkere efter mødet, end hun gjorde dagen før, siger Kristian Madsen.

I målingen står Venstre til den største tilbagegang. Partiet dykker med 5,1 procentpoint i målingen sammenlignet med valgresultatet i 2019 og ender derved på 18,3 procent af stemmerne.

- Det virker, som om partiet er forsvundet en smule. Det er ikke lykkedes at få partiet rigtigt i gang og en oppositionspolitik op at stå over for statsminister Mette Frederiksen (S), siger han.

På grund af store sager i andre partier den seneste tid er krisen i Venstre gledet i baggrunden, vurderer Kristian Madsen.

Formand Jakob Ellemann-Jensen vender mandag tilbage efter en sygemelding. Han er blevet opereret for en diskusprolaps.

Voxmeters politiske meningsmåling, som er foretaget fra 12. til 18. oktober, baserer sig på telefoninterviews med 1018 repræsentativt udvalgte voksne.