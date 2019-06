Kommentator: Mette Frederiksen har genforenet rød blok

Med den regeringsaftale, som blev forhandlet på plads sent tirsdag aften, er det lykkedes den kommende socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen at genforene rød blok.

- Det største i partiernes øjne er nok, at der er et rødt flertal, der kan arbejde sammen, siger Peter Mogensen.

Det er en bedrift, fordi regeringsgrundlaget for den tidligere socialdemokratiske regering med Helle Thorning-Schmidt i spidsen slog store skår i det røde samarbejde.

I regeringsgrundlaget fik De Radikale dengang trumfet igennem, at den økonomiske politik fra VK-regeringen skulle videreføres "i bredeste forstand".

- I 2011 var det jo en politik, der rent ud sagt lige så godt kunne være ført af den borgerlige blok, siger Peter Mogensen.

- Mette Frederiksen har vurderet, at der også skal være noget rigtig socialdemokratisk i det her. Og det er det, som binder det sammen. Selvfølgelig kan de kokse, men nu er der nogle linjer, som menige socialdemokrater kan se sig selv i.

Udgangspunktet for den nye regering er en 18 sider lang tekst om den politiske retning de næste fire år.

Peter Mogensen har været imponeret over Mette Frederiksens taktiske sans og overblik i de regeringsforhandlinger, som endte med at vare i 20 dage.

- Hun har aldrig gjort det før. Hun har vist sig hele vejen at være positiv, og jeg ved, at hun har ført pinden på meget af det sammen med Nicolai Wammen (politisk ordfører, red.), altså det har ikke været på embedsmandsniveau det hele, siger han.

- Hun kunne dårligt håbe på mere, selv om hun er en rookie. Jeg har næsten været bekymret for hende undervejs for at bukserne ikke ville holde.

Og selv om Socialdemokratiet også kommer til at betale en pris for regeringsmagten, har Mette Frederiksen måttet give færre indrømmelser, end man kunne have troet, mener politisk kommentator Hans Engell.

- Samlet set må man sige, at for Mette Frederiksen har det været et meget fint forløb, siger han og er ikke tilbageholdende med et udnævne den kommende statsminister som den store vinder efter 20 dage med regeringsforhandlinger.