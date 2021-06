Kommentator: Løkke vil ikke fanges af lynvalg til efteråret

Frygten for ikke at stå på stemmesedlen til efteråret, hvis statsminister Mette Frederiksen (S) pludselig skulle udskrive valg, har været mere end Lars Løkke Rasmussen kunne bære, vurderer Berlingskes politiske kommentator, Bent Winther.

Derfor har den tidligere statsminister valgt allerede grundlovsdag at løfte sløret for navnet på sit nye parti. Til trods for at det efter planen først skal stiftes til november.

Nu vil han bede Valgnævnet om at godkende navnet Moderaterne. Dermed er Løkke klar, hvis det skulle blive aktuelt tidligere.

- Den proces, der er med at få godkendt et navn, er mere besværlig, end man tror, siger Bent Winther.

- Det nævn, der er nedsat til at godkende partinavne, mødes kun en antal gange om året.

- Og man kan ikke speede den proces op, så han kan blive fanget i, at han ikke får godkendt navnet, og så pludselig udskriver Mette Frederiksen valg, og så når han ikke til at stille op. Så jeg tror, at han er nødt til at gå det skridt nu.

Ifølge Bent Winther betyder det ikke, at Lars Løkke Rasmussen ser det som overvejende sandsynligt, at der kommer et valg. Hvilket Løkke også selv sagde i sin grundlovstale.

- Der er en risiko - man kan diskutere hvor stor den er - men alene det, at den er der, og at han måske ved ikke at handle i tide skal vente fire år mere. Så jeg tror, at han går med livrem og sele.

Samme dag som Lars Løkke Rasmussen præsenterede navnet på sit parti, kunne man i Aarhus høre Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen gentage sit ønske om reformer, der skal øge mængden af arbejdskraft i Danmark.

Tidligere har også statsminister Mette Frederiksen (S) fremlagt ønsker om nye reformer, der skal styrke dansk økonomi.

Al snakken om behovet for et samarbejde om store reformer kan blive et stormfuld farvand for Lars Løkke Rasmussens nye parti at bevæge sig ud i ifølge Bent Winther.

- Hvis Venstre og Socialdemokratiet finder sammen om nogle af de her reformer, og De Radikale kommer også til at definere sig selv som mere et reformparti, så bliver den position, som Løkkes position mere og mere indtaget af andre også, siger kommentatoren.