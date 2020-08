Kommentator: Løkke føler ikke han skylder Venstre noget

Det er at vise disrespekt over for den nuværende formand, og det får Jakob Ellemann-Jensen til at fremstå svækket, når tidligere statsminister og V-formand Lars Løkke Rasmussen i en ny bog undsiger hans parlamentariske kurs.

Det siger Politikens politiske redaktør, Anders Bæksgaard.

- Løkke (Lars Løkke Rasmussen, red.) føler ikke, han skylder Venstre noget som helst.

- Og den disrespekt, han udviser over for formanden - for det gør han - preller ikke bare af i det her tilfælde. Det klæber til Ellemann (Jakob Ellemann-Jensen, red.), som ikke kan undgå at fremstå svækket, siger han.

Det er i en ny erindringsbog, "Om de fleste og det meste", der udkommer mandag, at Lars Løkke Rasmussen fortæller, hvordan han mener, at De Radikale er nødvendige for, at en regering med en Venstre-statsminister kan blive en realitet igen.

Udtalelserne er stik imod den retning, som Jakob Ellemann-Jensen har anvist for at generobre regeringsmagten.

At Løkke alligevel kommer med sine udtalelser, er imidlertid ikke et forsøg på at få indflydelse igen, mener Anders Bæksgaard. For Lars Løkke Rasmussen har erkendt, at han ikke har nogen fremtid i Venstre.

- Det er en meget ædruelig analyse, fordi det har han ikke. Medlemmerne i folketingsgruppen vil ikke have ham. De har en ny formand nu i Ellemann. Det er sådan set skåret i granit.

Men det betyder ikke, at hans udtalelser ikke stadig kan skade partiet. For det ser ikke godt ud for Ellemann, når en tidligere formand undsiger ham. Det viser derimod, at partiet fortsat er splittet.

- Hver gang Løkke åbner munden og enten justere Ellemanns linje, går kontra, eller hvad han kan finde på, skal formanden forholde sig til det.

- Så bruger formanden tid på at finde ud af, hvad han skal gøre ved ham, den tidligere formand. Så det tager utroligt meget tænkekraft, og så fremstiller det et parti, der fortsat er splittet, siger han.