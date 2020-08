Kommentator: Lars Krarups afgang er et stort tab for Venstre

Det er et stort tab for Venstre, at mangeårig borgmester i Herning Lars Krarup (V) har besluttet at stoppe, når næste valgperiode udløber.

- Men det er ikke kun folk i Herning, der ved, hvem han er. Landspolitisk og i Venstre er han en stor spiller. Så det er bestemt ikke en god dag for Jakob Ellemann-Jensen, og det her er et stort tab for partiet, siger han med henvisning til Venstres partiformand.

Krarup har været borgmester i Herning siden 2002. Ved kommunalvalget i 2013 stemte mere end hver fjerde herningenser personligt på borgmesteren, skriver TV Midtvest.

Thomas Funding, der er politisk redaktør på Avisen Danmark, fortæller, at Krarup formår at samarbejde bredt og knytte bånd på tværs af partier, og så er han en af de mest indflydelsesrige borgmestre i landet.

- Lars Krarup har været en borgmester, der har været langt mere indflydelsesrig, end hvad borgmestre normalvis er.

- Han har formået at varetage et netværk og placere sig som en, der i mange år var den mest indflydelsesrige kommunalpolitiker i Venstre, siger Funding.

Krarup var en af de afgørende stemmer, da Lars Løkke Rasmussen (V) i 2014 blev udfordret på formandsposten af Kristian Jensen (V).

Jensen og Krarup var nære venner, og er det muligvis stadig. Men under formandsopgøret støttede Krarup formanden Lars Løkke Rasmussen.

Den tidligere Venstre-formand havde et nært samarbejde med Lars Krarup.

- Han var den, som Lars Løkke langt henad vejen ringede til, hvis han skulle have en fornemmelse af, hvordan Venstre stod i det kommunale bagland, siger Funding.

Ifølge Cordua har Krarup spillet en stor rolle for både Herning og partiet Venstre takket være sine store ambitioner og eksekveringsevner.

Der har været flere spekulationer om, hvorvidt Lars Krarup skulle ende i Folketinget. Men det afviser Krarup selv over for TV Midtvest.

Og ifølge Cordua betyder det, at Krarup er sikker på, at han vil prøve andre ting.

- Han er en no nonsens-type. Han skifter ikke mening hvert andet øjeblik. Og han har vidst, at han ville få spørgsmålet (om han stiller op til næste Folketingsvalg, red.) og gjort det krystalklart, at han ikke vil den vej.

- Han skal prøve noget andet. Så det ville overraske mig meget, hvis han pludselig vender om, siger Cordua.

I mange år har Lars Krarup haft muligheden for at ende i Folketinget, men det har han givetvis aldrig ønsket, medgiver Thomas Funding.

- Jeg ville være overrasket, hvis han er at finde på en opstillingsseddel til folketingsvalget. Det her bliver et baneskifte for ham, tror jeg, siger Funding.