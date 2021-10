Kommentator: Landbrugsaftale gavner regeringen og Ellemann

Der var brede smil i Finansministeriet, da finansminister Nicolai Wammen (S) mandag aften kunne løfte sløret for en klimaaftale for landbruget med deltagelse af næsten alle Folketingets partier.

- En regering, der kan lave en aftale om noget, der er så kontroversielt og så omfattende, med alle Folketingets partier minus Alternativet. Det er ret imponerende, siger han.

Aftalen indebærer blandt andet, at landbruget i 2030 skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 55-65 procent set i forhold til niveauet i 1990.

- På den korte bane er det et stærkt politisk resultat for ikke mindst finansministeren, men selvfølgelig også for statsministeren (Mette Frederiksen, S, red.), siger Noa Redington.

Det er dog ikke kun regeringen, der kan glæde sig, vurderer Noa Redington.

Også Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har grund til at være tilfreds.

- Det er lykkedes for Ellemann at holde sammen på den blå blok og vise, at man er et grønt parti.

- Samtidig med at han har lavet en aftale, som landbruget snildt kan se sig selv i, fordi der er så mange løse ender.

- Der er flere penge end i udgangspunktet, og der er flere muligheder for landbruget i den her aftale end i det, regeringen puslede med sammen med de røde partier, siger Noa Redington.

Få dage før aftalens indgåelse meldte Venstre sammen med De Konservative ud, at de var klar til at acceptere et bindende reduktionsmål for landbruget, men at det krævede flere penge i aftalen.

Det lykkedes, også fordi regeringen meget gerne ville lave en bred politisk aftale, der kan sikre ro på landbrugsområdet mange år frem.

- Da det kom til stykket, virkede Ellemanns strategi. Det var ham, der havde mest is i maven, siger Noa Redington.