Kommentator: LA har begået disse tre fejl som regeringsparti

Det mener Helle Ib, Børsens politiske kommentator, forud for LA's landsmøde lørdag i København. Her kan partiet fejre sit 10-års jubilæum.

Liberal Alliance har begået fejl som regeringsparti, og det er især på tre områder, at det er gået galt.

- Den første fejl er at tage gevinster hjem i al offentlighed, før man er sikre på dem.

- Den anden fejl er at tro, at DF kan presses til noget, som DF umiddelbart ikke ønsker, når DF selv er under pres.

- Historien har vist, at når DF er presset, så står partiet endnu mere fast på sin modstand.

- Og den tredje fejl er at komme med trusler, som man ikke fører ud i livet. Anders Samuelsens (udenrigsminister og partileder, red.) klippekort for tomme trusler, som han alligevel ikke fører ud i livet, er nok brugt op for de næste fem-ti år, siger Helle Ib.

Hun henviser til det kaotiske forløb i december sidste år.

Her truede LA som regeringsparti ganske opsigtsvækkende med ikke at stemme for finansloven, medmindre der forinden var aftalt historisk store skattelettelser.

De store skattelettelser havde blandt andre Samuelsen ellers pralet om som værende en kendsgerning.

Kort før den endelige afstemning opgav LA sin trussel. Og det hele endte med en lille skatteaftale.

Det medførte en del kritik internt i partiet. Samuelsen gav efterfølgende en undskyldning af de helt store og tog selv skylden for balladen.

Men selv om LA har begået fejl, så er alt ikke skidt ved at sidde i regering, mener Helle Ib.

- Man tilhører en anden liga som parti, når man påtager sig regeringsansvar frem for den mere frie position, når man ikke er i regering.

- Det skal ikke undervurderes, selv om der sikkert er mange problemer, som LA havde været foruden, siger Helle Ib.

Hun mener også, at alliancen mellem DF - regeringens støtteparti - og Socialdemokratiet betyder, at tilværelsen for LA som regeringsparti er besværlig.

DF er bange for at tabe stemmer til S på velfærds- og skattedagsordenen. Derfor er det svært at få DF med på ting, som kunne glæde LA, vurderer Helle Ib.