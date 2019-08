Kommentator: Kristian Jensen udfordrer Løkke i V-magtkamp

Venstres næstformand, Kristian Jensen, formår på én gang at udfordre Lars Løkke Rasmussen (V), at træde i karakter i Venstre-toppen og at sende et signal om, at han er manden, der kan holde sammen på blå blok.

Sådan beskriver politisk kommentator for Børsen Helle Ib de udmeldinger, som Kristian Jensen kommer med i et interview i torsdagens udgave af Berlingske.

Her siger Kristian Jensen, at det skal være slut med diskussionen om, hvorvidt Venstre kan indgå i et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

Venstre skal gå efter en borgerlig regering, og partiet skal melde klart ud, hvor det står i den aktuelle valgperiode.

- På denne måde formår Kristian Jensen i ét hug at lægge afstand til Løkkes disposition omkring en SV-regering, som ikke var blevet vendt med særligt mange. Den var jo kontroversiel - både i dele af Venstre, det borgerlige Danmark og i de andre borgerlige partier.

- Og så formår han jo også at signalere, at han er den, der kan holde sammen på blå blok og Dansk Folkeparti, siger Helle Ib til Ritzau.

Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen åbnede 16. maj i bogen "Befrielsens øjeblik" op for muligheden for et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet for at forhindre yderfløjene i at få for stor indflydelse.

Den 4. juni, dagen før folketingsvalget, valgte Lars Løkke Rasmussen at gå et skridt videre ved at sige, at han ville gå efter at danne en bred regering. Således aflivede han reelt det, der var tilbage af VLAK-regeringen.

I interviewet med Berlingske beklager Kristian Jensen, at han forholdsvist sent blev informeret om Løkkes standpunkt i forhold til en mulig SV-regering.

Først et par dage før udmeldingerne blev han orienteret af sin formand.

- Det ville jeg gerne have vidst tidligere, siger Kristian Jensen.

Med interviewet positionerer Venstres næstformand sig - ikke mindst i forhold til partifællen Jacob Ellemann, som står stærkt i Venstre, vurderer Helle Ib.

Jacob Ellemann har fået posten som politisk ordfører for Venstres folketingsgruppe, mens Kristian Jensen er ny gruppeformand.

- Jeg betragter det som et helt klart led i de sonderinger og magtkampe, som er i gang i øjeblikket i Venstre om den fremtidige magtdeling den dag Løkke ikke er her mere.

- Når han så tydeligt markerer, at han ikke er en del af Løkkes beslutning (om at gå efter en SV-regering, red.) ved igen og igen at understrege, at han gerne ville have været informeret tidligere, så udfordrer han Løkke, siger Helle Ib.

Over for Berlingske svarer Kristian Jensen "ja" til, at han en dag bliver formand for Venstre. Men han svarer også "ja" til, at han mener, at Lars Løkke Rasmussen kan genrejse den borgerlige fløj i dansk politik.

Venstres folketingsgruppe mødes torsdag og fredag til partiets sommergruppemøde.