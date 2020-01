Kommentator: Kristian Jensen bliver brugt som prygelknabe

Men den konsekvens, det har fået for Kristian Jensen at give et interview til Jyllands-Posten om sine tanker om et reformsamarbejde hen over midten, viser helt tydeligt, at det ikke er tilfældet.

Det vurderer Jarl Cordua, politisk kommentator med en fortid i partiet Venstre.

- Man kan ikke mene, hvad som helst. Særligt ikke når det udfordrer formanden, og når man er tidligere næstformand, siger han.

I søndagens Jyllands-Posten opfordrer Kristian Jensen, som indtil for knap fem måneder siden var partiets næstformand, til, at Venstre, Socialdemokratiet, De Radikale og De Konservative et øjeblik dropper de politiske kampe.

I stedet bør de gå sammen om at lave en reformplan for de næste ti år.

Den udmelding havde han dog ikke på forhånd klappet af med Venstres ledelse. Det har fået den konsekvens, at han har fået frataget sit ordførerskab og alle udvalgsposter.

- Det var en gylden mulighed for Jakob Ellemann til at skære igennem og trække grænsen op for, hvad man kan tillade sig i Venstre. Uanset hvordan man vender og drejer det, så er det et forsøg på at få kontrol, siger Jarl Cordua.

Interviewet med Kristian Jensen kommer, efter at Jakob Ellemann-Jensen - siden han overtog posten som formand for partiet - er blevet beskyldt for at mangle et politisk projekt.

Den seneste tid har blandt andre partiets næstformand, Inger Støjberg, udtalt sig på kant med partiets officielle linje - blandt andet om udlændingespørgsmål.

Den hårde straf, som Kristian Jensen har fået af partiets ledelse, er et signal til hende og andre medlemmer, vurderer Cordua.

- Han kan bruge Kristian Jensen som en slags prygelknabe, og han kan blive eksemplet på, hvor galt, det kan gå. Det vil klart blive læst som en advarsel, siger han.

- Havde det været over for Støjberg, havde det haft langt større konsekvenser. Nu kan man bare skifte arktisordfører, og så er man videre.

Jarl Cordua undrer sig dog over, at Kristian Jensen, som har 20 års erfaring i toppolitik og flere ministerposter på cv'et, ikke har haft øje for, hvad han kan tale om i et interview med en stor morgenavis.

- Det er lidt historien om Kristian Jensen de seneste par år, hvor han spiller sine kort forkert og fejlvurderer situationen gang på gang, siger han.

Cordua henviser til, at Kristian Jensen i sommer i et interview med Berlingske gik i rette med daværende formand Lars Løkke Rasmussen og hans tanker om en SV-regering.

Ifølge den politiske redaktør på avisen Danmark, Thomas Funding, er det mest sandsynlige, at Kristian Jensen godt har vidst, at soloforslaget ikke ville være populært i partiledelsen.

Og med det har den tidligere næstformand nu reelt udspillet sin rolle i partiet, mener Funding.

- Han kommer ikke til at spille nogen som helst rolle for Venstre i det interne arbejde. Han kan sætte sig ned på bageste række i Venstres gruppe, og så kan han ellers passe sig selv.

- Han kommer ikke til at blive involveret eller brugt til noget som helst i lang tid. Han skal virkelig, hvis han vil tilbage, gøre sig fortjent til det, siger Thomas Funding.