Kommentator: Kriseramt DF skal begrænse skader ved kommunalvalg

En anstrengt stemning. Men samtidig med en fælles forståelse af, at der er kommunalvalg 16. november, så det gælder om at holde interne konflikter så interne, som det nu en gang kan lade sig gøre.

Fredagens planlagte program, blandt andet med pressemødet, er aflyst grundet sygeplejerskekonflikten, fordi Folketinget ved en hastelov fredag ventes at gøre en ende på strejken.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl skal den kommende tid forsøge at slå optimistiske toner an for det hårdt prøvede parti.

- Man vil forsøge trods alt at holde det under kontrol. Kommunalvalget er så tæt på, at ingen i partiet har en interesse i, at de konflikter eksploderer nu.

- Men det betyder ikke, at de er forsvundet. Der er stadig meget uenighed, både på det personlige og til en vis grad også det politiske plan i partiet, siger Erik Holstein.

Man skal ikke lede langt i hverken hukommelse eller andre arkiver for at ihukomme de problemer, der i øjeblikket martrer DF.

For nylig blev partiets næstformand, Morten Messerschmidt, idømt seks måneders betinget fængsel ved Retten i Lyngby for sin rolle i Meld-sagen.

Her fik han undervejs ingen hjælp fra partifæller som formand Kristian Thulesen Dahl og gruppeformand Peter Skaarup.

De kunne i modsætning til Messerschmidt ikke huske noget om, at der var en EU-konference på tapetet ved DF's sommergruppemøde i 2015. Noget som Messerschmidt ellers havde sikret EU-støtte til.

Retten endte endog med at tillægge vidneudsagnet fra Skaarup særlig vægt, da Messerschmidt blev dømt for svindel med EU-midler for cirka 100.000 kroner samt dokumentfalsk. Messerschmidt har anket dommen til landsretten.

- Stemningen er jo anstrengt. Der er ingen tvivl om, at Messerschmidt ikke var særlig glad for de vidneudsagn, der kom fra specielt Peter Skaarup. Og at han i det hele taget synes, at ledelsen har svigtet ham dér, siger Holstein.

Herudover kunne flere medier give et indblik i uenigheder mellem DF's enlige medlem af Europa-Parlamentet, Peter Kofod, og partiets tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen, der lige som Kofod er medlem af DF's hovedbestyrelse.

Ifølge Holstein var der "stor irritation i partiets ledelse over, at det kom til offentlighedens kendskab".

Martin Henriksen havde på sociale medier kritiseret statsminister Mette Frederiksen (S), fordi hun havde lagt et billede op på Facebook, der viste hende blive covid-19-vaccineret af en kvinde iført tørklæde. Kritikken af statsministeren var "over stregen" ifølge Kofod.

Ved kommunalvalget i 2017 opnåede DF 8,75 procent af stemmerne. Hvilket var en tilbagegang i forhold til valget fire år forinden. Også ved valget til de fem regionsråd gik partiet tilbage i 2017.

Holstein regner med, at al balladen og de generelt dårlige meningsmålinger vil kunne aflæses i partiets resultat ved valget 16. november.

- Det gælder nu om at begrænse skaderne. Hvis DF kan beholde over halvdelen af de byrådsmedlemmer og de repræsentanter, de har rundt omkring, tror jeg egentlig, de vil være godt tilfredse.

- I værste fald risikerer de en katastrofe som den, de var ude for ved folketingsvalget, hvor over halvdelen røg, siger han med reference til folketingsvalget for to år siden.

Her mistede Dansk Folkeparti hele 21 ud af 37 mandater i Folketinget.