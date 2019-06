Kommentator: Krise indtager forhandlinger med R-afbud

Baggrunden for De Radikales udeblivelse er, at man i partiet ønsker vished for økonomien i den grønne omstilling.

Radikale ønsker desuden klarhed over andre punkter i forhandlingerne, som eksempelvis udlændingepolitikken, før man nikker ja til resultater i forhandlingerne.

- De Radikale vil gerne have svære ting ryddet af vejen, inden de laver klimaaftale.

- Det bliver sværere at tage nogle hårde slagsmål og lade det hele bryde sammen på udlændinge og økonomi, hvis de i forvejen er enige om en flot klimategning, siger Erik Holstein.

Derfor kan der også være tale om taktiske årsager, når Morten Østergaard sender afbud.

- Der er stadig gode chancer for, at det ender med et resultat, men De Radikale har af taktiske grunde behov for at markere, at man kæmper benhårdt for sine ting, siger han.

Mette Frederiksen (S) har onsdag aften afholdt klimaforhandlingerne som planlagt med de resterende partier - SF og Enhedslisten.

Her er partierne nået til enighed om en aftale om at reducere drivhusgasser med 70 procent.

- Det er klogt, at Mette Frederiksen lader forhandlingerne fortsætte. Hvis det til sidst kun er Radikale, der ikke vil være med på noget, så bliver presset lagt over på dem, siger Erik Holstein.

Han vurderer, at De Radikale med Morten Østergaard i spidsen vil vende tilbage til forhandlingerne. Om det allerede bliver torsdag, tør Erik Holstein ikke at spå om.