Kommentator: Krarup dasker til Løkke for at hjælpe Venstre

Når Lars Krarup (V), mangeårig borgmester i Herning, kritiserer tidligere V-formand Lars Løkke Rasmussen, er det et forsøg på at slå hårdt til manden, der potentielt kan blive en trussel for Venstre.

I et interview i Berlingske siger Lars Krarup blandt andet, at Løkke meddelte, at han ville gå af som formand inden formandsopgøret i august 2019. Men det løfte levede Løkke angiveligt ikke op til i første omgang.

- Der er opsamlet en ganske stor bitterhed over for Løkke hos en del af Venstres tidligere ledelse og partiets mest centrale folk: At han forlader formandsposten under dramatiske omstændigheder, at han melder sig ud af Venstre, og at han nu er i gang med at starte et nyt politisk parti.

- Det er klart, at det er stærkt medvirkende til, at mange af dem, der arbejdede tæt sammen med ham i Venstre, føler en stor grad af bitterhed i forhold til ham, siger Hans Engell.

Derfor slår Lars Krarup, der i næste uge udgiver en ny bog, til Løkke.

- Det er simpelthen for at slå hårdt til ham (Løkke, red.), fordi der er ikke så mange i Venstre, som har dasket alt for hårdt til ham. Så det er selvfølgelig et udtryk for, at Lars Krarup, med den plads han havde i Venstre, nu slår igen. Og så er det vel, fordi han gerne vil sælge sin bog, siger han.

Ifølge Hans Engell bliver bitterheden ikke mindre af, at Lars Løkke Rasmussen i øjeblikket er på vej med et nyt politisk parti, som potentielt kan blive en trussel mod Venstre, der er udfordret i meningsmålingerne.

Lars Løkke fik over 40.000 personlige stemmer ved folketingsvalget i 2019.

- Så længe Løkke fylder så meget i landskabet, som han gør, er det meget svært for Jakob Ellemann-Jensen (Venstres formand, red.) overhovedet at melde sig på banen med den grad af synlighed, Venstres leder normalt har.

- Så derfor læser jeg i høj grad Lars Krarups indlæg som et opgør også med Løkke, siger Hans Engell.

Spørgsmålet er, om kritikken har den effekt, som angiveligt er hensigten.

Kritikken af Løkke får nemlig ikke Venstre til at fremstå mere stabilt, siger Hans Engell.

- Hans melding er ikke noget, der hjælper Jakob Ellemann-Jensen, men minder om, at der hele tiden er støj og uro internt i partiet.