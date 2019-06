Kommentator: Konstituering er signal til Messerschmidt

For førstnævnte er det ingen overraskelse for politisk kommentator Hans Engell. For sidstnævnte ser Hans Engell et klart signal fra ledelsen i partiet.

- Det er et klart signal fra Kristian Thulesen Dahl (formand for Dansk Folkeparti red.) om, at man gerne vil holde ham lidt ud i strakt arm.

- Morten Messerschmidt er kommet ridende ind fra Bruxelles på den hvide hest og har haft et fornuftigt valg i Nordsjælland. Han skal nok blive en stor mand i partiet, men det skal ske langsomt.

- Så nu skal han tilbage i dansk politik og lægge noget arbejde i udvalg og som folketingsmedlem. Men altså ikke i midten af partiets ledelse, siger Hans Engell.

Hans Engell ser ikke noget tegn på, at der er et formandsopgør eller andet på vej i partiet.

Men mere at Morten Messerschmidt under valgkampen har været fremme med markante holdninger, der ikke var afstemt eller besluttet af ledelsen i partiet.

- Han har ikke sat sit eget lys under en skæppe og har under valgkampen været fremme med mange meninger om taktiske og strategiske emner, der normalt tilkommer en partileder.

- Så jeg ser det som et klart signal om, at han nok skal komme frem i partiet. Men det fungerer ikke sådan, at man vender hjem fra Bruxelles og bliver del af ledelsen, siger Hans Engell.

Stifter af partiet og mangeårig formand Pia Kjærsgaard er heller ikke blevet del af folketingsgruppens bestyrelsen. Men det var heller ikke ventet, siger Hans Engell.

- Det er hendes egen beslutning. Da hun gik af som formand, forlod hun også de ledende organer i partiet.

- Mit indtryk er, at hun vil bruge sine sidste år i dansk politik som værdikriger for vorherre. Vi kommer til at se hende i panser og plade kæmpe for det danske flag og danske synspunkter.

- Men de store ting såsom hvor partiet skal placere sig politisk, det kommer ledelsen til at beslutte, siger kommentatoren.