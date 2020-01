Kommentator: Kantet Fock kan få det svært i kandidatræs

Det mener politisk kommentator for Altinget Erik Holstein, der ser nogle udfordringer for Fock i kampen om lederposten.

Der er lagt op til et meget åbent og spændende ræs om at blive den nye leder for Alternativet, efter at Josephine Fock har meldt sit kandidatur.

- Der er ingen tvivl om, at hun har mange kvaliteter i forhold til at mestre det politiske. Om hun så er den fødte frontfigur, er en anden sag.

- Hun kan virke lidt kantet, så jeg tror ikke, at hun kan nå lige så bredt ud som Theresa Scavenius, siger Erik Holstein.

Theresa Scavenius har også meldt sig ind i kampen om at blive leder.

Hun er forsker i klimapolitik ved Aalborg Universitet, var kandidat i Nordsjællands Storkreds for Alternativet ved folketingsvalget 5. juni, men hun blev ikke valgt ind.

En anden af de fremtrædende kandidater er partiets politiske ordfører, Rasmus Nordqvist.

Det er Alternativets medlemmer, som på en ekstraordinær generalforsamling 1. februar skal vælge den nye politiske leder efter Uffe Elbæk.

Josephine Fock appellerer umiddelbart til et andet vælgersegment end det typiske for Alternativet, vurderer Erik Holstein.

- Hun mangler lidt af den runde profil, Uffe Elbæk har. Han har en stil, der appellerer til rigtig mange, mens Josephine Fock er en mere reserveret type, som udstråler dygtighed og saglighed.

- Men hun appellerer måske til et mere begrænset vælgersegment - et segment, som ikke nødvendigvis lægger sig op ad det, Alternativet normalt gør, siger Holstein.

Foruden Rasmus Nordqvist, Josephine Fock og Theresa Scavenius har også regionsrådsmedlem i Region Midtjylland Rasmus Foged meldt sit kandidatur.

Det samme har Mette Rahbek, folketingskandidat på Fyn, og Mira Issa Bloch, medlem af byrådet i Skanderborg.

Erik Holstein ser det som et sundhedstegn, at flere stærke profiler har meldt sig på banen.

- Det er et tegn på, at der stadig er liv i partiet. Det er et sundhedstegn, at man kappes om at overtage den post, som nogle måske ville betragte som et fallitbo, siger han.

Josephine Fock har været en fremtrædende person i Alternativet, som hun i november 2013 lancerede sammen med Elbæk.

Hun forlod dansk politik i 2018 til fordel for en direktørpost i Dansk Flygtningehjælp. Et job, hun dog allerede forlod et år efter.