Kommentator: Ingen har lyst til at hjælpe regeringen

Der er ikke mange partier i Folketinget, der har lyst til række regeringen en hånd, i sagen om hvor et nyt udrejsecenter for udviste, kriminelle udlændinge skal ligge.

- Det er uspiseligt for SF, fordi det ligger i den eneste kommune, hvor SF har en borgmesterpost, som tidligere næstformand og medlem af landsledelsen Tonni Hansen sidder på.

- Havde man valgt en hvilken som helst anden kommune, så havde SF ikke lavet så meget ballade, siger politisk kommentator og medlem af Venstre Jarl Cordua.

- Jeg vil se det, før jeg tror det, at Pia Olsen Dyhr banker Tonni Hansen på plads. Det er ikke en disciplin, de er glade for i SF.

Fra den anden side af Folketingssalen ser Jarl Cordua heller ikke megen hjælp på vej til Mette Frederiksens (S) mindretalsregering.

Venstre, der grundet dets historie som magtparti kunne have valgt at støtte idéen, gør det ikke, men fastholder ideen om at placere udrejsecentret på den øde ø Lindholm.

- Venstre vil ikke tage medansvar her, som de måske havde gjort i gamle dage, fordi partiet er så svækket, som det er.

- Det har regeringen selv bidraget til ved at ydmyge Venstre i over et år. Dette her er en del af prisen for det, siger Jarl Cordua.

- Og De Konservative har ikke tænkt sig at tage noget ansvar på denne her side af et valg.

Dansk Folkeparti har flere gange foreslået, at man placerer centret ved en flådebase på Grønlands østkyst. Et forslag Jarl Cordua beskriver som "tindrende uansvarligt" og stendødt.

- Og Nye Borgerlige er sat i verden for aldrig at tage ansvar for noget, siger kommentatoren.

Dermed står regeringen noget alene, når det kommer til at placere udrejsecentret på Langeland. En løsning Jarl Cordua ellers beskriver som reel nok.

- Regeringen har en dårlig sag, hvor de skvulper rundt, og ingen har travlt med at redde dem tørskoet i land.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) holder tirsdag møde med partierne om sagen. Han har sagt, at han ikke vil gå imod et flertal i Folketinget, hvis det afviser placeringen på Langeland.

- Så står man i den for folkestyret ikke specielt positive situation, at der er flertal imod noget, men ikke for noget. Det vil fastholde status quo.

- Det er aldrig godt for en regering, hvis den ikke kommer i mål med sine annoncerede beslutninger. Nu ser vi det her, og vi så det med Syriens-børnene for kort tid siden, siger Jarl Cordua.

- Det rykker efterhånden på Mette Frederiksens troværdighed som en beslutningsmaskine.