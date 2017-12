Kommentator: Historisk skattereform inden for rækkevidde

Meldingen vidner ifølge bladets politiske kommentator Helle Ib om, at en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti kan være inden for rækkevidde.

- Jeg opfatter meldingen fra Joachim B. Olsen som et forsøg på at forklare, at man er temmelig langt, og at det slet ikke er umuligt, at man kan enes om at lave markante skattelettelser, siger hun.

Regeringen og Dansk Folkeparti gav fredag hinanden håndslag på en aftale om næste års finanslov.

Samtidig gjorde Joachim B. Olsen det klart på Facebook, at finansloven kun vil blive stemt igennem, hvis en skattereform falder på plads.

Men Dansk Folkeparti, der skal sikre regeringen flertal for skattereformen, har hele vejen igennem argumenteret for, at der hverken var behov for eller råd til skattelettelser.

Men der er lettelser, som Dansk Folkeparti vil være klar til at skrive under på, vurderer Helle Ib.

- Det er ikke umuligt med en aftale. De to dele, der er de mindst kontroversielle - at sørge for det bliver mere attraktivt at spare op til pension og at lette skatten i bunden - løber op i cirka otte milliarder kroner.

- Hertil kommer, at de formentlig også kan enes om at gøre noget ved loftet over beskæftigelsesfradraget. Så er man altså oppe på 11-12 milliarder kroner, siger Helle Ib.

Hvis det ender med skattelettelser af den kaliber, kan partileder Anders Samuelsen ende med at få ret i, at der bliver tale om historisk store lettelser, vurderer Helle Ib.

- Hvis man ender med 11-12 milliarder kroner, så vil Anders Samuelsen have ret, når han sammenligner med nogle af de store skattelettelser i starten af nullerne under Anders Fogh Rasmussen.

Forhandlingerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en skatteaftale genoptages mandag, og Helle Ib finder det mest sandsynligt, at parterne når til enighed.

- Det er svært at sige, hvornår de bliver færdige. Men det mest sandsynlige og realistiske er, at de ender med en pakke med historiske skattelettelser, siger Helle Ib.