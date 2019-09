Kommentator: Ellemann sikrer sig ret til at skære igennem

- Men signalet var så klart, at det ville være meget dumt for hende, hvis hun begyndte at køre sit eget løb.

I sin tale lød det fra Jakob Ellemann-Jensen, at der ikke længere skal være tvivl om, hvem der bestemmer hvad, og hvordan magten er fordelt i Venstre.

Også det var ganske fornuftigt af Jakob Ellemann-Jensen at slå fast med det samme, lyder det fra Erik Holstein.

- Det der formandskab, der var en papirkonstruktion mellem Løkke og Jensen, det skabte mange problemer.

- Ellemann har sikret, at han har ubetinget ret til at skære igennem. Og hvis Støjberg mener noget andet, så må Støjberg rette ind, siger han.

Jakob Ellemann-Jensen blev valgt uden nogen modkandidater, mens Støjberg vandt overbevisende over Ellen Trane Nørby, som også var kandidat til næstformandsposten.

Efter valget undgik Inger Støjberg at svare på, hvorvidt hendes sejr skal ses som en opbakning til hendes udlændingepolitiske linje.

- Jeg ser det som en opbakning til fred og ro i Venstre, lød det fra den nyvalgte næstformand.

Men ifølge Holstein er der ingen tvivl om, at Støjbergs valgsejr netop skal ses som en tilslutning til hendes omdiskuterede linje i udlændingepolitikken.

- Der er selvfølgelig flere ting i det, for Støjberg har også en folkelighed, men alle målinger blandt Venstres medlemmer viser, at Støjbergs udlændingepolitik er meget populær, siger han.

- Men når hun undlader at svare på det, så er det jo, fordi der igen kan gå fløjkrig i det, hvis hun tager det som en opbakning til sin linje.

Med det nye makkerpar i front for Venstre, har partiet fået to rapkæftede og slagkraftige politikere i forgrunden.

- Det er virkelig nogle, som kan brage igennem mediemuren. De skal nok begge vokse lidt i tyngden for at kunne konkurrere med Mette Frederiksen, og de skal sørge for, at de kan enes, siger Erik Holstein.

- Støjberg er et rigtig godt kort, hvis det bliver spillet rigtigt, men der er også et faremoment i det, hvis hun ikke er til at styre.