Kommentator: Ellemann kommer for sent på banen i pensionsdebat

- Det er lige to minutter for sent, at han kommer på banen med det her forslag, for det andet ruller allerede.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, kommer for sent på banen i debatten om at sikre arbejdsmarkedets mest nedslidte.

- Så det kan godt være, han har mange gode pointer, men det er regeringen, som har udspillet. Det er meget sent for ham at komme ind i kampen med et forslag, som nøgternt set har meget merit, men som politisk set kommer for sent, siger han

Tirsdag eftermiddag præsenterer statsminister Mette Frederiksen (S) regeringens længe ventede udspil om en ret til tidligere pension.

Men Venstre ønsker ikke at lave en ny pensionsordning. I stedet foreslår V-formanden at lempe den allerede eksisterende ordning kaldet seniorpension, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge Noa Redington er Ellemanns udmelding et forsøg på at komme med i pensionsdebatten, selv om diskussionerne har kørt længe.

- Der er opstået en pensionspopulisme, hvor der er en bred enighed om, at vi skal slække på reglerne og give flere nedslidte lov til at trække sig tidligere tilbage.

- Og Venstre ved godt, at der kommer til at foregå store forhandlinger, så det er deres forsøg på at fylde sin politiske ballon op. Men det er svært at få skabt en debat så sent i forløbet, siger han.