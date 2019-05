Kommentator: EP-valg er et kæmpe rygstød til Venstre

- Man må sige, at det er lykkedes for dem at samle en masse vælgere op. Det er vel den største overraskelse i det her. Det er et kæmpe rygstød for Venstres valgkamp til Folketinget, siger han.

Det er meget overraskende, at Venstre står til at have fået flest stemmer til europaparlamentsvalget.

Resultatet betyder, at Venstre går fra to til fire mandater i EU-Parlamentet.

Mindre godt er det gået for Dansk Folkeparti, der har styrtblødt vælgere. Det EU-kritiske parti har mistet tre mandater.

Ved seneste valg blev DF størst med fire mandater, men denne gang blev det altså kun til et enkelt.

- Det er vel gået meget værre, end de selv havde regnet med, siger Noa Redington, der mener, at Venstre har hapset vælgere fra Dansk Folkeparti.

Den politiske kommentator påpeger, at det er billedet på et katastrofalt valg for de EU-kritiske partier.

- Jeg kan ikke huske, at EU-modstanden har stået så svagt, og det er en reaktion på brexit.

- Generelt tror jeg, at vælgerne tænker på, at vi lever i en tid, hvor Europa er under pres fra Putin og USA, og derfor er det ikke gået EU-modstandernes vej, siger Noa Redington.

Som det eneste parti er DF ikke med i et valgforbund i forbindelse med valget. Så selv om DF faktisk fik flere stemmer end De Radikale, får De Radikale to mandater i Europa-Parlamentet, mens DF må nøjes med det ene.

Det skyldes, at De Radikale danner valgforbund med Alternativet, som ikke fik stemmer nok til et mandat. Men Alternativets stemmer overtager De Radikale, og på den måde overhaler De Radikale altså DF.

De Radikales to mandater er i øvrigt en fordobling for partiet. Det samme kan SF glæde sig over. Partiet er ligeledes gået fra et til to mandater.

Hverken Liberal Alliance eller Alternativet kommer ind i EU-Parlamentet. Enhedslisten tager et mandat, mens Folkebevægelsen mod EU mister sit ene mandat.