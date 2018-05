Kommentator: Dødt løb er overraskende godt for Løkke

På den baggrund må statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) være godt tilfreds med en ny meningsmåling, Voxmeter har foretaget for Ritzau, vurderer Børsens politiske kommentator, Helle Ib.

Målingen viser nemlig stort set dødt løb mellem de politiske blokke. 50,1 procent af vælgerne angiver at ville stemme på et borgerligt parti, mens 49,8 procent vil stemme på et af de partier, der ønsker Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som statsminister.

- Der er store dele af regeringens program, den har måttet opgive at komme igennem med. Der synes jeg faktisk, at det må være et overraskende godt resultat for Løkke, siger Helle Ib.

Rune Stubager, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, påpeger, at regeringen nok har måttet opgive store dele af sin politik. Men den har ikke ført en politik, der var det modsatte af det, partierne er gået til valg på.

Og faktisk kan den manglende evne til at få politik som skattelettelser og højere pensionsalder igennem være en forklaring på, at blå blok klarer sig nogenlunde, vurderer professoren.

- Paradokset er jo sådan set, at hvis de kom igennem med noget af den politik, de gerne ville, kunne de få større problemer. Så kunne de lægge sig ud med nogle af de vælgere, der ligger og svinger, siger Stubager.

Der skal holdes folketingsvalg senest til juni næste år. Dermed er to tredjedele af valgperioden gået.