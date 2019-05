Kommentator: DF rydder dårlig sag af vejen med DAB-aftale

Med en ny aftale om rammerne for udbuddet af en digital DAB-kanal er det tydeligt, at Dansk Folkeparti forsøger at lukke alle de sager, som kan bruges som angreb i en valgkamp.

- Det har jo ikke antydningsvis samme betydning som nedslidning. Men i øjeblikket rydder man meget koncentreret alt af vejen, som kan være angrebspunkter i valgkampen, siger han.

Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti kan muligvis være en åbning for, at Radio24syv, som i dag sender på FM4-båndet, kan videreføres på en digital radiokanal.

Radio24syv har sidste sendedag 31. oktober. Ejerne bag har ikke budt ind på at drive kanalen videre på FM4-båndet, på grund af krav om at en stor del af de redaktionelle medarbejdere skal være ansat mindst 110 kilometer fra København.

Der bliver ikke krav til lokation i den nye DAB-radiokanal, og kanalen får mulighed for at bringe reklamer, i et håb om at den kan blive selvfinansierende på sigt.

Regeringen lægger ikke skjul på, at det var Dansk Folkeparti, der ville have et krav om lokation i medieforliget, der blev Radio24syvs endeligt.

- Der er jo også en del af DF's vælgere, som kan lide 24syv, og jeg tror, det kom bag på partiet, hvor mange protester der kom i den forbindelse, siger Erik Holstein.

Under præsentationen af aftalen fredag morgen, sagde Dansk Folkepartis kulturordfører, Morten Marinus, at han håber, at Radio24syv vil byde ind på den nye DAB-kanal.

- Radio24syv er ikke noget, man vinder eller taber et valg på. Men det er naturligt nok at få lagt den ned. Dansk Folkeparti har jo nok af dårlige sager for tiden, siger Erik Holstein.

- Det kunstneriske indtryk er ikke ligefrem smukt, men jeg regner med, at den er lukket ned nu, siger kommentatoren.

Dansk Folkepartis krav om en omfartsvej til 337 millioner kroner ved Mariager har ligeledes fået meget omtale og en del kritik.

Partiet har slækket på kravet og har i stedet foreslået en mindre omfartsvej til en pris af 80 millioner kroner.