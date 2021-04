Kommentar fra minister har vakt coronafrustration i kirker

Det er forventningen, at det vil gælde fra 21. april. Men der er endnu ikke kommet en officiel udmelding fra ministeriet.

Og det vækker kritik blandt flere af kirkens ansatte, der savner klare svar.

Sognepræst i Espe, Vantinge og Hillerslev Simon Jylov kalder ministerens måde at kommunikere på for ærgerlig.

- Det skaber unødig forvirring, for menigheden læser jo også med på Facebook. Men når de henvender sig til mig og spørger, om de må invitere flere dåbsgæster, kan jeg ikke svare andet, end at jeg ikke ved det, fordi der ikke er noget, der er officielt endnu, og det er selvfølgelig frustrerende for folk.

- På den måde er det os præster, der bliver de onde i det her spil, og det synes jeg ikke er fair, siger Simon Jylov til Kristeligt Dagblad.

Sognepræst i Torsted Sogn, Kim Clemmensen, undrer sig også over ministerens kommunikation på Facebook.

I de seneste dage har han især fået henvendelser fra kommende konfirmander og deres forældre, som vil høre, hvad kommentaren betyder for dem.

Det har en betydning, at der går dage, før retningslinjerne bliver officielle.

- Hvis man for eksempel skal have begravelse nu på onsdag eller torsdag, er det klart, at man gerne vil vide, hvor mange man må have med, om man må synge, og hvor lang tid begravelsen må vare.

- Her tænker jeg først og fremmest på de pårørende, men jeg vil selvfølgelig også gerne kunne forberede mig. Det giver usikkerhed hele vejen rundt, siger Kim Clemmensen til Kristeligt Dagblad.

Avisen har forelagt kritikken for kirkeminister Joy Mogensen (S), som ikke har ønsket at stille op til interview.

Mandag var der møde blandt interessenterne på området, der tages med på råd om retningslinjerne, som altså allerede var meldt ud indirekte.

Efterfølgende kunne det kirkelige medie folkekirken.dk skrive, at arealkravet per person sænkes. Men der er endnu ikke meldt noget officielt ud fra ministeriet.