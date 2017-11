Kommentar: Alternativ succes i København varsler ny kurs

- Det vigtigste ved valget er, at 10 procent af københavnerne stemte på Alternativet, der nu bliver en presbold for de etablerede partier.

Spørgsmål: Hvorfor er det vigtigt?

- Fordi det på sigt er en stor udfordring for de andre, at et parti, som programmæssigt er så tyndt funderet, kan tiltrække så mange vælgere.

Alternativet i København har ifølge Carsten Mai ikke en politik på alle de store serviceområder som ældre, børn, skoler og sociale sager.

- Til gengæld har de nogle arbejdsmetoder og nogle sigtelinjer, der hedder bæredygtighed, borgerinddragelse og miljø, som de traditionelle partier ikke kan matche, siger han.

Spørgsmål: Op til valget har sager om sexchikane og darkrooms fyldt i omtalen af partiet. Hvilken effekt har de haft for valgresultatet?

- Man må sige, at man ikke kan se en effekt af dem. Det viser, at dem, der stemmer Alternativet, åbenbart er villige til at tage et par skæverter for de værdier, partiet står for.

- De bliver hurtigt tilgivet, fordi der er en masse københavnere, der gerne vil lave politik på en ny måde.

Spørgsmål: Hvorfor er vælgerne særligt vilde med Alternativet i København?

- København er den eneste metropol, vi har, og det er en klassisk ting i hele Europa, at de grønne partier får massiv opbakning de steder, hvor der ikke er grønt.

Spørgsmål: Hvad siger det dig, at de går efter posten som kultur- og fritidsborgmester?

- De havde jo mulighed for at tage et af de store velfærdsområder: sundhed, beskæftigelse, integration eller socialområdet.

- Så når de tager kultur, så er det nok for at være taktiske, fordi man ikke render ind i de store møgsager, som København altid vil have på de store serviceområder.

- På den anden side, vil de heller ikke være i stand til at lave en politik, der er mærkbart anderledes for borgerne, så jeg vil kalde det en meget blød start, siger Carsten Mai.

Alternativet fik seks af sine i alt 20 mandater i København.