Komikeren fandt en styrke i mørket

Efter studentereksamen blev Sebastian Dorset optaget på Journalisthøjskolen i Aarhus.

Til uddannelsen hører et praktikophold, og under det fik han en special besked fra sin chef.

- Min chef sagde på et tidspunkt, at jeg måske var lidt for intelligent til at blive journalist, fortalte Sebastian Dorset til Berlingske i 2015.

- Det var næppe en ros til mine egenskaber, og det var ikke derfor, jeg blev stand-up-komiker.

Ikke desto mindre var det netop i praktiktiden, at Dorset tog sine første spæde skridt som komiker.

- Da jeg opdagede stand-up, faldt jeg simpelthen for det fuldt og helt, som var det en kærlighedsaffære, har han fortalt Berlingske.

Det blev startskuddet til en karriere indenfor komikken, hvor Dorset har bevist, at han kan spille på forskellige strenge.

I 2003 deltog han sammen med andre komikere i stand-up-turneen "Fem på flugt".

Og fra samme år og frem til 2007 var Sebastian Dorset bagsideskribent på gratisavisen Urban.

Han har desuden haft succes med at skrive materiale til andre komikere, heriblandt Jan Gintberg og Tobias Dybvad.

Men livet har ikke altid været lige så sjovt som mange af hans jokes.

Da Sebastian Dorset var først i tyverne, blev han ramt af en depression. Den kom til at præge hans liv i to år. Selv en tur i supermarkedet blev en heldagsbeskæftigelse. Og glemte han en ting på indkøbslisten, slog det ham helt ud.

- Så var man gået helt i stykker. Nu glemte jeg fryseposerne, hvordan skal jeg så leve videre, har han fortalt til Ude og Hjemme.

Med hjælp fra en ven fik han det med tiden bedre. At tale om problemerne hjalp.

- Når jeg tænker tilbage på det, er det en styrke, at jeg har ramt en bund i mit liv. Nu kan man kun kigge opad.