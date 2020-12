Komikeren er både sjov og alvorlig

Serien handlede blandt andet om, at det var svært for kvindelige skuespillere i 40'erne at få arbejde.

Men den, der ler sidst, ler som bekendt bedst.

Ditte Hansen, der søndag den 6. december forlader 40'erne og runder 50 år, og hendes makker skabte deres eget arbejde og vendte tilbage to år senere med "Ditte og Louise" som film.

Det var den foreløbige kulmination på et parløb, der har defineret Ditte Hansens karriere det sidste årti.

Den startede tilbage i 1990'erne, hvor hun blev uddannet fra Skuespillerskolen ved Odense Teater. Her mødte hun i øvrigt også sin mand, Benjamin Boe Rasmussen, der også er skuespiller, og som hun har to sønner med.

Ditte Hansen blev på teatret i to år og ramte derefter scener i hele landet.

I 2003 fik hun revydebut på Bornholm, og det gik så godt, at hun blev kåret som "Årets Dirch": årets bedste revykunstner.

Snart var hun fast inventar i Cirkusrevyen - blandt andet berømmet for sin parodi på Helle Thorning-Schmidt.

Hun dukkede også op i film som "Oh Happy Day", "Far til fire" og "Blå mænd" og blev mere og mere kendt for sit komiske talent.

Det seriøse, og ikke mindst det politiske, plejede hun ved siden af. Blandt andet i 2008, hvor hun høstede stor ros for sin stand-up-monolog "Bitterfissen" på Nørrebro Teater.

Med både humor og alvor tog hun i forestillingen et opgør med de store uretfærdigheder: Hvorfor skal kvinder stadig passe ungerne mest, når de nu også er mændenes, og hvorfor skal kvinderne have dårligere løn?

Spørgsmål om kønsroller har også fyldt meget i samarbejdet med Louise Mieritz, der også startede i 2008.

Først skrev de manuskripter til prisfester og revyer sammen, men en dag fandt de på at udvikle en serie med to fiktive, ekstreme udgaver af deres egne personligheder i hovedrollerne.

"Ditte og Louise" blev vist i bedste sendetid, og da DR sagde stop efter to sæsoner, gik de så til det lange format.

Spillefilmen blev et hit, der scorede flotte anmeldelser og Robert-nomineringer for blandt andet årets film og manuskript og til begge hovedrollerne, som de to forfattere selvfølgelig stadig stod for.

Den blev også nomineret til European Film Awards 2019 i kategorien "Bedste komedie".

De to fulgte også op sidste år med en velmodtaget bog, "Gode kasser", der fortsætter i "Ditte og Louise"-universet og med både sjov og alvor behandler kønnede temaer som sex, kærlighed og kønsroller.