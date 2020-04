Komiker til kamp mod sexisme

I knap 15 år har hun været en etableret del af den danske standupbranche og har turneret landet rundt med shows som "Mandehader?", "Sindssyg kælling" og senest "Kontroltaber" fra 2019, og hun er især kendt for at tage livtag med emner som feminisme, mobning og sexisme.

Men sidste år fik hun nok.

I et interview med Politiken annoncerede Sanne Søndergaard, at hun stoppede med at lave standup, fordi hun i årevis har følt sig mobbet og chikaneret i branchen.

- Jeg har været udsat for ekstremt meget sexisme, og efter 15 år var det ikke blevet bedre, fortæller Sanne Søndergaard, som i mange år har været drevet af vrede.

Det prøver hun at lægge fra sig nu.

- Da jeg blev 30, besluttede jeg mig for, at min målsætning for resten af mit liv skulle være at være glad. Jeg gider ikke bruge al min energi på, hvordan andre er over for mig.

- Jeg vil gerne tale om det og være med til at bekæmpe mobning og sexisme, men jeg vil også gerne have et liv, hvor jeg er glad, siger hun.

Sanne Søndergaard er opvokset i Ikast, og før hun fandt sin vej til standupscenen, blev hun uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har desuden studeret cand.public. på Syddansk Universitet og kvinde- og kønsstudier på Københavns Universitet.

Sideløbende med sin karriere som komiker har hun udgivet ungdomsbøgerne "Kære Dødsbog", "Proforma" og "Hell man" og holdt foredrag for unge og voksne om mobning og kønsroller.

- For mig handler det om at bevidstgøre folk om de strukturer, der påvirker os. Vi har så travlt med, at alt er individets eget ansvar, men jeg vil gerne vise, hvordan vi konstant formes af de mennesker, vi omgås, siger hun.

Lige nu skriver Sanne Søndergaard på et nyt show kaldet "Selvsær", som får premiere næste år. For selv om hun har forladt standupbranchen, er hun ikke stoppet med at optræde.

- Jeg kalder det en flying comedy tour, for jeg er stoppet med at lave standup, men jeg elsker stadig at stå på scenen og lave sjov med samfundsstrukturer og den slags, så jeg har besluttet at opfinde min egen genre.

- Det er lidt angstprovokerende at smide bagkataloget væk og starte forfra som 40-årig. Men det er også en sjov udfordring, siger hun.

Til daglig bor Sanne Søndergaard i Egå nord for Aarhus med sin kæreste og to bonusbørn.