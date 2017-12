Komiker stopper som ateist-formand efter folketingsdebut

Med Ulla Sandbæks (ALT) sygemelding er standupkomikeren Anders Stjernholm (ALT) som førstesuppleant indtrådt i Folketinget.

Debuten som folkevalgt betyder nu, at han må afgive sin post som formand for Ateistisk Selskab. Det meddeler interesseorganisationen på Facebook:

- Ateistisk Selskab er en interesseorganisation, som er fri for partipolitiske interesser, og derfor bør en formand for foreningen ikke besidde et repræsentativt mandat for et parti.