Komiker forlader Alternativet: Fock kaldte mig fundamentalist

Den kendte komiker Anders Stjernholm har meldt sig ud af Alternativet med henvisning til den politiske leder Josephine Fock.

Anders Stjernholm sad midlertidigt i Folketinget for partiet fra november 2017 til marts 2018. I perioden var han stedfortræder for daværende partifælle Ulla Sandbæk.

- Josephines gode intentioner til trods nærer jeg ikke tillid til, at hun er blevet mærkbart bedre til at lytte, samarbejde og lede. Et indtryk jeg nu har fået bekræftet fra for mange uafhængige kilder, skriver Anders Stjernholm på Facebook.

Han er den seneste i en lang række af fremtrædende alternativister - deriblandt 80 procent af folketingsgruppen inkluderende stifter og tidligere leder Uffe Elbæk - som har forladt partiet på grund af Fock.

Anders Stjernholm indleder sit opslag med at referere til, at Fock tidligere har fortalt ham, at han var fundamentalist.

- I dag ringede jeg og fortalte Josephine, at jeg melder mig ud af Alternativet. Vi talte lidt om hendes udtalelse dengang, som hun beklagede og trak tilbage - og så tog vi os en kortvarig, men god snak, om religion og politik, skriver han og fortsætter om sin afgang:

- Min afgang handler ikke kun om Josephine. Som flere også har været inde på, er denne implosion af Alternativet et resultat af mange års inkompetence. Fra en ganske lille flok mennesker.

Anders Stjernholm er tidligere formand for Ateistisk Selskab. Han er i dag bestyrelsesmedlem samme sted. I forhold til udtalelsen om at han var fundamentalist, henviser han til en episode fra 2016.

Ifølge Anders Stjernholm forklarede han Alternativets folketingsgruppe og medarbejderne om ateismen og religionskritikken. Det var i den forbindelse, at Fock ifølge Anders Stjernholm kaldte ham fundamentalist.

- I religionsdebatten er jeg vant til at opleve kompetente mennesker diske op med grove ukvemsord baseret på ofte haltende logik. Derfor slog jeg det faktisk også umiddelbart hen dengang.

- Men udtalelsen siger noget om afsenderen, skriver han.

I øjeblikket er Alternativet kun repræsenteret ved Torsten Gejl i Folketinget. Han ventes torsdag at melde ud omkring sin politiske fremtid.

Foruden Elbæk forlod Rasmus Nordqvist, Susanne Zimmer og Sikandar Siddique Alternativet mandag. Kvartetten fortsætter som løsgængere i Folketinget.

Fock sad i Folketinget for Alternativet fra 2015 til 2018. Hun blev 1. februar valgt som politisk leder for partiet. Folketingsgruppen ønskede Nordqvist som leder.

Fock er blevet anklaget for krænkende adfærd, da hun sad i Folketinget. Men et spinkelt flertal af partiets hovedbestyrelse har bakket op om hende som leder efter at have undersøgt sagen. Derefter har flere fremtrædende medlemmer forladt partiet.