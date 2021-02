Kometkarrieren løb ud i tennissandet

Forventningerne var skyhøje til, at han skulle blive blandt verdens allerbedste tennisspillere, men Kristian Pless, der tirsdag den 9. februar fylder 40 år, havde svært ved at indfri dem i de voksnes rækker.

Da Pless som 18-årig i 2000 tog skridtet ind på herrernes ATP-tour havde han året forinden gjort sit til, at tennisverdenens tro på ham var enorm.

I 1999 havde Odense-drengen først vundet juniorernes Australian Open, og senere samme år fulgte han op med finalepladser i yderligere to grand slam-turneringer, Wimbledon og US Open, samt en førsteplads på verdensranglisten.

Nu ville Danmark endelig få den top-10-spiller, som Kenneth Carlsen aldrig blev, lød forventningen udefra, og det var også hans egen ambition, sagde han til Ritzau i 1999.

Det kom Pless aldrig i nærheden af at opnå, selv om han faktisk havde en acceptabel karriere, der dog blev overset, da forventningerne havde været så høje.

I perioden fra 2001 til 2007 deltog Pless 18 gange i de fire grand slam-turneringer, og den præstation står i et pænt lys, når man betragter den i 2021.

Fra 2008 til 2020 var Danmark kun én gang repræsenteret i en af de fire turneringer i herresingle, nemlig da Frederik Løchte i 2012 banede sig vej til Australian Open.

Det var også i Melbourne, at Pless leverede sit bedste grand slam-resultat med en plads i tredje runde i 2002, hvilket bragte ham op som nummer 65 på verdensranglisten - karrierens højeste placering.

Karrieren bød også på andre højdepunkter, som da Pless i 2007 for første gang slog en top-10-spiller i skikkelse af David Nalbandian, der lå nummer otte.

Senere i 2007 var Pless den første i sæsonen til at tage sæt fra ikonet Roger Federer, som lige havde vundet Australian Open uden at afgive et eneste sæt.

Langvarige skader blev dog også en stor faktor i karrieren, og to gange måtte Pless igennem skulderoperationer, inden han i 2009 valgte at lægge ketsjeren på hylden som 28-årig.

Han fik dog kortvarigt comeback for Danmarks Davis Cup-hold i 2012.

Siden uddannede han sig som jurist og fik job i Vurderingsstyrelsen. Tennissporten har han heller ikke sluppet helt, da han har spillet holdkampe og trænet unge årgange i Lyngby Tennisklub.