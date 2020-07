En stork hviler på en elmast, mens kometen Neowise (med det officielle navn C/2020 F3) ses på himlen den 13. juli over landsbyen Kreva 100 km nordvest for Minsk, hovedstaden i Hviderusland.

Kometen Neowise viser hale på himlen

Læg nakken tilbage og kig op mod den nordlige himmel. En uge endnu er der god chance for at se den lysstærke komet Neowise. Flottest er synet i en håndkikkert.

Men nu er chancen her for at se en af de sjældne og markante gæster fra den ydre del af solsystemet.

Man er heldig, hvis man får muligheden for at iagttage sådanne lysstærke kometer fire gange i sit liv, hævder hjemmesiden Space.com.

Det sker ikke ofte, at vi får lov at se en af de store og særligt lysende kometer på nattehimlen.

