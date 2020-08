Vil du kunne bestille mad på en strandbar på Mallorca, eller vil du kunne føre faglige samtaler med de italienske kolleger? Sæt et konkret mål, hvis du vil lære et nyt sprog, og sørg for at få det øvet mundtligt, så du lærer at bruge sproget aktivt. (Arkivfoto)

Artiklen: Kom i gang med at lære et nyt sprog

Kom i gang med at lære et nyt sprog

Vil du lære et nyt sprog eller genoptage et, du tidligere har lært, så kan du nå langt med serier og apps. Men tungen skal også på gled.

Begynd derfor med et overblik over, hvordan du bedst lærer alt muligt andet, foreslår Stine Lema, som er udviklingskonsulent i le:v:el, som er Studieskolens kompetencecenter for sprogundervisning i praksis.

Men det kan være svært at komme i gang - og endnu sværere at bevare motivationen undervejs.

Mulighederne er mange, hvis du vil stifte bekendtskab med et nyt sprog eller genoptage et gammelt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her