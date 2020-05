- Jeg kan konstatere, at vi ikke kan stole på regeringen i forhandlingsrummet eller i det offentlige rum. Det her er endnu et uhørt tillidsbrud fra en total magtfuldkommen regering, sagde Løhde for to måneder siden ifølge Jyllands-Posten om Wammen. Tirsdag præsenterede de en aftale sammen.

Kollisionskurs mellem S og V ender i håndslag

Venstre kaldte Socialdemokratiet for "magtfuldkommen" efter angrebsmail og læk. To måneder senere har de indgået en aftale om udligning i ly af coronakrisen.

Det skyldtes en række sager, som flere ministre måtte undskylde for. Oplysninger var blevet tilbageholdt, tre ministerier var involveret i et "angreb" på Venstre, og et notat, der svækkede Venstres position, blev lækket.

For blot to måneder siden var det meget svært at forestille sig, at regeringen og Venstre skulle blive enige om en omfordeling af 19,3 milliarder kroner mellem rige og fattige kommuner.

