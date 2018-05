Kolleger meldte fængselsbetjent for vold: Nu er han frifundet

En 35-årig fængselsbetjent fik onsdag rettens ord for, at hans magtanvendelse fra efteråret 2017 ikke var over stregen.

Han blev senere tiltalt for vold. Men Retten i Hillerød vurderede ikke, at manden kunne dømmes, og han blev derfor frifundet.

Det oplyser hans forsvarer, advokat Martin Cumberland.

- Retten lagde blandt andet vægt på, at der var uoverensstemmelser i vidneforklaringerne fra de tre, siger han.

Det var i forbindelse med, at en indsat skulle transporteres fra Vestre Fængsel til Ellebæk 28. november, at der opstod noget tumult.

Han var anklaget for at have grebet fast i den indsattes ansigt og trukket ham ned over nogle stole, fortæller Martin Cumberland.

Sagen har betydet, at den 35-årige blev suspenderet fra sit job i Udlændingecenter Ellebæk.

- Nu kan han starte forfra, og så får han forhåbentlig sit arbejde tilbage, siger Martin Cumberland.

Anklagemyndigheden har nu to uger til at beslutte sig for, om sagen skal også skal behandles ved Østre Landsret.

To andre ansatte ved Ellebæk blev sigtet for grov vold i forbindelse med brug af peberspray, efter at fængselsbetjentene fra Vestre Fængsel også politianmeldte dem.

De sager blev ikke til noget, og sigtelserne blev derfor opgivet.

Ellebæk huser udlændinge, der er frihedsberøvet efter udlændingelovens regler.

De frihedsberøvede er repræsenteret ved en lang række nationaliteter og befinder sig ofte i en uafklaret og vanskelig situation, der kan gøre dem særligt sårbare, skriver Kriminalforsorgen på sin hjemmeside.