Kolleger kan have misset beskeder efter fejl i Smittestop-app

Myndighedernes smittesporingsapp er blevet downloadet over 1,5 millioner gange. Men den er plaget af fejl, som betyder, at den ikke fungerer optimalt, skriver DR. (Arkivfoto)

Fejl i myndighedernes smittesporingsapp er mere omfattende og kan have ramt langt flere, oplyser ministerium.

Fejl i smittesporingsappen "Smittestop" betyder, at eksempelvis kolleger ikke i alle tilfælde har fået besked om, at de har være tæt på en coronasmittet, selv om personen har meldt sig smittet via appen.

Fejlen gælder kortvarige kontakter, hvilket også kan tælle klassekammerater eller personer, man har været på kursus med.

Det viser et mailsvar fra Sundheds- og Ældreministeriet til DR.

Det gælder for de mere end tre måneder, hvor appen har været tilgængelig.

I sidste uge lød det, at fejlen kun ramte personer, som man har været tæt på i lang tid, eksempelvis dem man bor sammen med eller er sammen med i for eksempel et døgn.

Fejlen kan betyde, at mange smittekæder ikke bliver brudt. Det siger Christian Wejse, der er epidemiolog og afdelingslæge ved Aarhus Universitetshospital, til DR.

- Formentlig er rigtig mange, der har været tæt på en smitsom person og potentielt blevet smittet, ikke blevet testet og dermed fundet, siger han.

Idéen med appen er, at den på anonym vis skal huske, hvem man har været sammen med.

Bliver en person testet positiv for coronavirus, kan appen i anonymiseret form give besked til dem, han eller hun har været i nærheden af.

Det er af Sundheds- og Ældreministeriet defineret som inden for cirka 1-1,5 meter i omkring 15 minutter.

Men det viser sig, at NetCompany, der har lavet appen for ministeriet, enten har misforstået eller er blevet misinformeret om et centralt element i teknologien, der er udviklet af Apple og Google.

Som standard er det nemlig personers vægtede og gennemsnitlige eksponering for en smittet person, der afgør, om man får besked, skriver DR.

Appen udregner så en "risikoscore" baseret på, i hvor lang tid og med hvilken afstand man har haft til den person, der senere bliver testet positiv. Den tager også højde for, om personen er smitsom.

Problemet opstår, hvis man samme dag både har været på behørig afstand af og meget tæt på en anden person.

Har man eksempelvis siddet helt tæt med en kollega til et møde i en halv time, vil det trække ned i risikoscoren, hvis man så resten af dagen har siddet længere væk fra kollegaen - men stadig inden for telefonernes rækkevidde i samme rum.

Fremover vil "Smittestop" ifølge DR lægge mere vægt på de korte og tætte møder. Der vil inden for de næste uger komme en opdatering, oplyser ministeriet til DR.