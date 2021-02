Kolding sigter efter at have testet alle borgere i næste uge

Den øvelse satser kommunen på at være i mål med i løbet af næste uge. Det siger Thomas Boe, kommunaldirektør i Kolding Kommune, på et pressemøde.

Et større smitteudbrud af coronavirus i Kolding betyder, at alle borgere over 12 år opfordres til at lade sig teste.

Det bliver blandt andet muligt, fordi der efter planen skal oprettes otte nye teststeder i tillæg til de to, der er i dag.

- Fra på mandag kan vi teste 10.000 om dagen. Vi er cirka 60.000 borgere. Derfor kan vi teoretisk set teste alle borgere i den kommende uge, siger Thomas Boe.

Nærmere vejledning om, hvor og hvordan man kan blive testet, vil blive meldt ud senest mandag.

Alle skoler og daginstitutioner er som følge af smitteudbruddet lukket til og med 28. februar. Det påvirker 28 daginstitutioner og 15 skoler i Kolding by og dækker dermed hele postnummer 6000.

Borgmester Jørn Pedersen (V) oplyste tidligere fredag til DR Nyheder, at 72 af de 234 smittede i Kolding de seneste syv dage har været børn mellem 0 og 9 år.

Kommunaldirektør Thomas Boe siger på pressemødet, at smittespredningen særligt er taget til, efter at den britiske coronavariant B117, som er mere smitsom, har fundet vej til Kolding.

- Det er cirka halvanden uges tid siden, at vi konstaterede den første smitte med den britiske variant. Indtil da havde smitten i Kolding ligget fornuftigt, siger han.

Kolding har fredag overtaget den kedelige førsteplads over kommuner med det højeste smittetryk fra Ishøj. Kolding har for de seneste syv dage 251,6 smittede per 100.000 indbyggere.

Det vides ikke, hvor mange af tilfældene som er B117.

Anbefalingen om at blive testet gælder alle borgere over 12 år, der bor i postnummer 6000 Kolding.

Børn under tolv år kan testes, hvis forældrene vurderer, at der er behov for det. De skal testes, hvis de er syge eller nære kontakter.

Der vil være mulighed for både PCR-test og lyntest i kommunen. Borgere anbefales at tage PCR-testen, hvis de har mulighed for det. Den gør det nemlig muligt at klargøre, om der er tale om den britiske variant ved smitte.