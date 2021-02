Koldeste vinternat i år får Aarhus Letbane til at indstille tog

Den koldeste nat hidtil denne vinter er blevet målt natten til tirsdag med minus 12,5 grader i Jylland. Det skriver Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på Twitter tirsdag morgen.

Den iskolde nat får DMI til at advare om glatte veje flere steder i landet tirsdag morgen og formiddag. Det gælder flere steder i Jylland, på Fyn og i det nordlige Sjælland.

Aarhus Letbane mellem Aarhus H og Grenaa samt Aarhus H og Odder er desuden indstillet på grund af frost på køreledningerne. Det skriver Dansk Trafikinfo på Twitter.

I stedet er der blevet indsat togbusser på strækningerne. Letbanen mellem Lisbjerg og Aarhus H kører efter planen.

Derudover har DMI en varsel ude, der gælder til tirsdag klokken otte, om tæt rimtåge i det østlige Jylland.

Rimtåge opstår, når tågens temperatur er under frysepunktet og afsætter tåge til rim. DMI skriver, at den tætte rimtåge tirsdag morgen forårsager en sigtbarhed på under 100 meter og en øget risiko for trafikuheld.

Vejrtjenesten gør opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt.

Det kolde vejr fortsætter tirsdag, hvor der kan være dagsfrost, selv om temperaturen langsomt vil stige hen ad morgenen og formiddagen.