Kokain, speed og hash - flere chauffører i lastvogne afsløret

På havnen i Hirtshals er en chauffør i en lastvogn blevet afsløret i at have kørt med amfetamin eller metamfetamin i blodet.

Det oplyser Nordjyllands Politi fredag aften i den offentlige døgnrapport.

Forinden havde en bekymret borger set en lastbil køre noget usikkert på Sigurd Espersens Vej og havde derfor ringet til politiet. Betjentene fik fat i chaufføren, da han var ved at læsse af på kajen.

Manden, der er i 40'rne, blev anholdt og sigtet, da narkometertesten slog ud for amfetamin eller metamfetamin.

Men sagen er ikke enestående. På Sjælland er fire andre chauffører i lastvogne i løbet af ugen blevet taget for narkokørsel, har Midt- og Vestsjællands Politi oplyst tidligere fredag.

Test har ført til sigtelser både for sløvende hash og for kokain og amfetamin, fremgår det af en pressemeddelelse.

Mandag sidst på formiddagen spottede betjente, at noget var galt med lygterne på et 49 ton tungt lastvognstog ved Køge Bugt Motorvejen.

Da lastvognen blev stoppet, viste det sig, at den 34-årige chauffør var påvirket af hash.

Tirsdag morgen var det en 32-årig chauffør, som ved Køge Transportcenter blev opdaget. I hans tilfælde slog narkometeret ud for amfetamin. Desuden havde han otte gram på sig.

Onsdag eftermiddag virkede en chauffør, der skulle hente en sættevogn hos en speditør, noget sløv og uklar i blikket, da han blev stoppet ved Karlslunde, beretter politiet. Den 44-årige mand testede positiv for hash.

Og endelig virkede føreren af en anden lastbil samme aften noget rastløs, ligesom hans tale var snøvlende, oplyser politiet.

Denne 36-årige mand blev afbrudt i kørsel med tungt gods ved Køge. I hans tilfælde viste testen tegn på indtagelse af kokain.

I en kommentar siger lederen af politiets såkaldte Tungvognscenter Øst, at det heldigvis er sjældent at opdage så mange narkopåvirkede chauffører på så kort tid.

- Lastvognschauffører kører typisk mange timer hver dag og har ansvaret for de tungeste køretøjer på vejene. Det er virkelig alvorligt, når de indtager bevidsthedspåvirkende stoffer forud for kørslen. Vi er glade for, at vi fik dem stoppet, før det gik galt, siger politikommissær Henrik Fobian.

I øvrigt viser Rigspolitiets generelle tal om påvirkede bilister, at politiet sigter flere for narkokørsel end for spritkørsel.