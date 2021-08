Kofod fremrykker møde om hjælp til afghanske ansatte

Danmark bør gøre mere for at hjælpe de afghanske tolke og lokalt ansatte afghanere i lyset af Talibans fremmarch i Afghanistan. Sådan har det i de seneste dage lydt fra både regeringens støttepartier og generaler i Forsvaret.

Nu fremrykker regeringen drøftelserne med partierne til mandag, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Regeringen har sagt fra start, at vi ikke lader nogen i stikken, og det står vi selvfølgelig ved. Vi vil gøre, hvad der skal til for at hjælpe de særligt udsatte afghanere, der har stået side om side med Danmark i Afghanistan, siger Jeppe Kofod i en pressemeddelelse.

Regeringen er fortsat parat til at tilpasse tolkeaftalen, hvis der viser sig behov for det, fastslår Jeppe Kofod.

Debatten om de afghanske ansatte har for alvor taget fart efter Talibans fremmarch, siden USA, Danmark og andre lande besluttede at trække deres soldater hjem fra Afghanistan.

Afghanere, der har hjulpet de vestlige styrker, frygter, at Taliban trods løfter om det modsatte vil torturere eller henrette dem. Derfor ønsker mange at blive evakueret til de lande, de har bistået.

Der har den seneste uge været forskellige tal fremme om, hvor mange afghanere der ønsker hjælp fra Danmark. Udenrigsministeriet oplyser torsdag, at der "i skrivende stund" er 40 nuværende og tidligere lokalt ansatte på den danske ambassade i Kabul og fire tolke, der har søgt om hjælp gennem tolkeaftalen.

Udenrigsministeriet oplyser, at der inden for de nærmeste dage vil blive udsendt ekstra personale til ambassaden i Kabul. På søndag skal de tale individuelt med nogle af de lokalt ansatte, der har ansøgt om hjælp via tolkeaftalen.

Regeringen vil på den baggrund mandag eftermiddag drøfte med partierne, om hjælpen til de lokalt ansatte er tilstrækkelig inden for rammerne af tolkeaftalen.

En central del af drøftelsen med de politiske partier bliver, hvilke afghanske ansatte der skal være omfattet af aftalen. Mens nogle kun har været korttidsansatte håndværkere, har andre arbejdet på kontor igennem længere tid. Og eksempelvis tolkene har gået patrulje med de danske soldater.

Ifølge Udenrigsministeriet kan der derfor være stor forskel på de enkeltes risiko for forfølgelse fra Taliban.

Presset for at hjælpe afghanerne er også øget, efter at USA's regering mandag meddelte, at USA udvider antallet af afghanere, der kan få et særligt flygtningevisum.

I de kommende uger ventes omkring 2500 afghanere at ankomme til USA. Fælles for dem er, at de har arbejdet for den amerikanske regering, herunder militæret.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) siger i en skriftlig kommentar, at man fra Forsvarets side "har taget hånd om de lokale afghanere, der er truede som følge af, at de har arbejdet sammen med de danske soldater i Afghanistan".

- Siden starten på vores indsats i Afghanistan har Forsvaret haft tre lokale ansat, og for nuværende har Forsvaret ingen ansatte. De tolke, som har bistået det danske forsvar i Afghanistan, har været ansat af andre allierede lande, siger Trine Bramsen.