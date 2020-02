Kofod: Tysk støtte gør dansk budgetambition mere realistisk

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), står fast på, at det danske ønske om et moderne EU-budget med en ramme på maksimalt 1,00 procent af bruttonationalindkomst (bni) er realistisk ved at skabe et moderne budget med mere fokus på klima og digitalisering frem for landbrug og samhørighedspolitik. (Arkivfoto)

Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix