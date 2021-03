Formanden for Folketingets Udenrigspolitiske Nævn, Martin Lidegaard (R), havde gerne set, at statsminister Mette Frederiksen (S) havde orienteret Folketinget om sin aftale med Israel og Østrig om et vaccinesamarbejde, før hun tog Israel og indgik aftalen.

Notat: Mette F. havde ikke rådføringspligt inden Israel-rejse

Statsminister Mette Frederiksen (S) havde ikke pligt til at rådføre sig med Udenrigspolitisk Nævn inden en rejse til Israel torsdag.

Det skriver udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på Twitter på baggrund af et notat, som Udenrigsministeriet og Justitsministeriet har udarbejdet.

Kofod kalder det en "klokkeklar juridisk vurdering".

- Ikke rådføringspligt i forbindelse med statsministerens rejse. Tidligere statsministre har ikke rådført sig før rejser. Intet modsætningsforhold i forhold til EU, lyder hans opsamling af pointerne fra notatet.

Det er samlet set vurderingen, at "statsministerens rejse til Israel den 4. marts 2021 ikke indebar beslutninger af større udenrigspolitisk rækkevidde, og at regeringen således ikke havde pligt til forudgående at rådføre sig med nævnet".

Statsministerens besøg i Israel har vakt opsigt hos en række partier i Folketinget, netop fordi Udenrigspolitisk Nævn ikke blev orienteret på forhånd.

Venstre har blandt andet peget på grundlovens paragraf 19.

På Folketingets hjemmeside kan man læse i kommentarerne til paragraffen, at "det er Folketinget, som lægger hovedlinjerne for landets udenrigspolitik. Langt de fleste udenrigspolitiske beslutninger om aftaler med andre lande skal godkendes af Folketinget".

I notatet fra de to ministerier bemærkes det, at "der ikke under besøget blev indgået folkeretligt bindende aftaler, og at der derfor ikke opstod spørgsmål om indhentelse af Folketingets samtykke i medfør af grundlovens paragraf 19 stk. 1".

Af notatet fremgår det også, at der de senere år ikke har været eksempler på rådføring med nævnet om danske statsministres rejser i udlandet.

Mette Frederiksen er også blevet kritiseret for at gå uden om EU-systemet. Men i notatet lyder det, at "besøget ikke strider mod Danmarks forpligtelser i forhold til EU's vaccinestrategi og må ses som supplement til indsatsen i EU".

Til slut i notatet bemærkes det, at statsministeren gav nævnet en orientering om besøget onsdag 3. marts - dagen inden rejsen.

- Forud herfor havde også udenrigsministeren på nævnsmøde den 2. marts 2021 orienteret om besøget, står der.