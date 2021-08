Kofod: Dansk setup til evakueringer er på plads

- Vi skal have al den tid, vi kan få, til opgaven er løst. Vi er kommet ret langt fra dansk side. Vi har det setup, der skal til civilt og militært. Vi er afhængige af situationen på jorden i Kabuls lufthavn og omkring Kabuls lufthavn, siger han tirsdag aften.

- Vi har relativt ordnede forhold, og vi har en tryg transitlokation i Pakistan. Det har givet os nogle stærke værktøjer på hånden.

Derudover fremhæver han, at et dansk militærfly har fløjet en gruppe danske diplomater ind i lufthavnen i Kabul. Her skal de gøre operationen mere effektiv.

- Det er stadig en ekstrem udfordrende situation. Sikkerheden er udfordret. Jeg er lettet over, at vi har fået den nuværende og forhenværende ambassadør på jorden i lufthavnen, som gør, at vi effektivt kan lave vores evakueringsoperation, siger Jeppe Kofod.

Tirsdag aften har Jeppe Kofod deltaget i et ekstraordinært møde mellem EU's udenrigsministre om situationen i Kabul.

Her blev de 27 udenrigsministre ifølge Jeppe Kofod enige om en appel om, at lufthavnen i Kabul holdes sikker og åben, så længe som det er muligt.

Den appel rettes ifølge Kofod mod både allierede såsom USA men også mod "dem, der de facto har magten i Afghanistan - altså Taliban og andre."

Udenrigsministeren afviser at svare på nogle spørgsmål om detaljer i evakueringen.

Han ønsker heller ikke at svare på, hvilken tidshorisont Danmark eller EU-landene estimerer, at der bliver behov for, at lufthavnen i Kabul holdes åben for at sikre de tilstrækkelige evakueringer.

Danmark og andre lande har arbejdet på at evakuere statsborgere og lokalt ansatte ved ambassader og lignende, siden den militante, islamistiske bevægelse Taliban har overtaget magten i størstedelen af landet og hovedstaden Kabul i weekenden.

Blandt andet USA og Storbritannien har soldater i lufthavnen i Kabul, og USA har taget kontrollen med lufthavnen.

Ikke lang tid efter Kofods møde tirsdag med de andre udenrigsministre i EU, gav den amerikanske regering en orientering om situationen.

Her sagde præsident Joe Bidens sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, ifølge nyhedsbureauet Reuters, at regeringen i USA har drøftet evakueringerne med Taliban.

Den amerikanske regering har ifølge Sullivan fået det indtryk, at evakueringerne kan stå på indtil 31. august. Men det drøftes med Taliban præcis, hvordan det tidsmæssigt skal forløbe, tilføjer Sullivan.