Kørte femårig pige ihjel: Straffes med seks års fængsel

Retten på Frederiksberg fastslår, at den 21-årige kørte hensynsløst, da han kørte frem i et T-kryds, overtrådte sin vigepligt, kørte tværs over Peter Bangs Vej og her ramte barnet.

Der er særligt skærpende omstændigheder ved det uagtsomme manddrab 28. oktober sidste år, er domsmandsretten nået frem til.

Retten finder, at han var påvirket af lattergas.

Derimod frifindes han for tiltalen om, at han også var påvirket af kokain under kørslen. Personbilen ramte også barnets mor.

Selv om der lød desperate skrig fra moren, stak den 21-årige af fra ulykkesstedet.

I en kommentar vurderer en af anklagerne, Kristian Kirk, at retten isoleret set har bedømt dødsulykken i den "høje ende", når det gælder fængselsstraffen.

Seks år er i øvrigt tæt på anklagemyndighedens krav. Derimod mente forsvareren, at der ikke var bevis for, at kørslen var sket under skærpende omstændigheder.