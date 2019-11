Kørselsfradraget falder i 2020

- Satserne for både kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse kommer til at falde en smule næste år.

- Det skyldes, at benzinpriserne forventes at blive lavere i 2020, og at bilerne fortsat kører længere på literen. Hertil kommer et fald i udgifterne til bilforsikringer, skriver formand for Skatterådet Hanne Søgaard Hansen i en meddelelse.

Hvor kørselsfradraget i 2019 lød på 1,98 kroner per kilometer mellem 25 og 120 kilometer vil det i 2020 lyde på 1,96 kroner. For kørsel over 120 kilometer lød det i 2019 på 99 øre per kilometer men falder til 98 øre i 2020.

For den såkaldte befordringsgodtgørelse, der tæller kørsel i egen bil, falder den fra 3,56 kroner per kilometer for de første 20.000 kilometer til 3,52 kroner. Over 20.000 kilometer falder den fra 1,98 kroner til 1,96 kroner.

Satserne falder, blandt andet fordi Skatterådet nu estimerer en benzinpris på 12,33 kroner i 2020, og at forsikringer og vedligeholdelse bliver billigere.