Køreprøven bliver dyrere og nye øjne skal bedømme elever

Fra onsdag er det ikke længere politiet, men ansatte fra Færdselsstyrelsen, som står for opgaven med at bedømme elever til køreprøverne.

Opgaveflytningen er en del af politiforliget, som regeringen, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative og Nye Borgerlige sidste år blev enige om.

- Efter godt 10 måneders planlægning og hårdt arbejde er det fra i dag en sagkyndig fra Færdselsstyrelsen, der sidder i bilen ved den praktiske køreprøve, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) onsdag i en pressemeddelelse.

- Det har længe været et ønske både fra et bredt udsnit af Folketingets partier og kørelærerne at få samlet kørekortområdet. Og jeg er glad for, at vi nu er i gang, siger han.

Transportministeriet skriver i pressemeddelelsen, at der med de nye opgaver også følger en lang ventetid på køreprøver. Især på grund af coronakrisen.

De fleste af de nye medarbejdere, som skal stå for køreprøverne, er spredt rundt i landet, hvor der fra onsdag bliver afholdt køreprøver.

- Det giver rigtig god mening at samle kørekortområdet i Færdselsstyrelsen, så vi kan sætte ind der, hvor problemerne er størst, frem for at det er eleverne, der skal køre rundt i landet for at lede efter stedet med den korteste ventetid, siger ministeren.

- Jeg er sikker på, at vi nok skal få moderniseret området, så der kan ydes en bedre service over for kørelærere og elever.

- Men det er også vigtigt at understrege, at det kommer til at tage tid. Og det er partierne bag aftalen også bevidste om. Så jeg håber, at alle vil vise tålmodighed, selv om jeg til fulde forstår frustrationen over at skulle vente på sit kørekort, siger Engelbrecht.

Den politiske aftale betyder også, at gebyret for en køreprøve stiger fra 600 til 1000 kroner.