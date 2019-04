Kørelærere: Vi må aflyse køreprøver på grund af tolkeordning

Tolkeordningen trådte i kraft 1. april. Her overtog portalen Easy Translate al tolkning for Justitsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet. Den gælder blandt andet, når der skal bookes tolke til køreprøver.

Men når elever, der ikke taler dansk, skal til prøve, har kørelærere på det seneste haft problemer med tolke, der ikke dukker op.

Det fortæller formand for Kørelærerforeningen Lisbet Jensen til Berlingske.

Derudover har der været problemer med tolke, der ikke talte den korrekte dialekt af et sprog.

- Hvis man skal bruge en kinesisk tolk, kan jeg love for, at det ikke er ligegyldigt, hvilken kinesisk dialekt tolken taler, siger formand Lisbet Jensen til Berlingske.

Hun mener, at problemet er opstået efter 1. april i år, hvor ordningen trådte i kraft. Hun påpeger, at regningen ender hos kørelæreren.

Til avisen oplyser hun, at flere kørelærere ikke vil tage imod flere fremmedsprogede elever, før problemet bliver løst.

Berlingske skriver ikke om problemets omfang.

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, har ifølge Berlingske skrevet et brev til justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vedrørende problemet.

- Formålet med dette brev er at henlede din opmærksomhed på, at der blandt køreskolerne og deres elever opleves store problemer med anvendelsen af tolke i forbindelse med køreprøver for fremmedsprogede elever, skriver han ifølge avisen og henviser til den nye ordning.

Også i retssystemet har der været problemer med ordningen.

For eksempel blev en formodet georgisk parfumetyv løsladt, fordi Københavns Politi ikke kunne få en georgisk tolk til at møde i retten.

Rigspolitiet har tidligere meldt ud, at opstartsproblemer med den nye ordning var ventet, skriver Berlingske.

Easy Translate mener, at tidligere tolke tager kontakt til tolke med forbindelse til firmaet for at få dem til at boykotte aftalen.

Justitsministeren ønsker ikke at kommentere sagen over for Berlingske, men bekræfter, at han har modtaget brevet fra Kristian Pihl Lorentzen.