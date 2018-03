Kørelærer får bøde for at føre bil fra passagersædet

Ikke desto mindre har en kørelærer fra Vejle fået en bøde på 2500 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet for at føre en bil fra passagersiden under en køretur i Horsens.

Man skulle tro, at en kørelærer kendte reglerne i trafikken.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

To vidner kontaktede 5. februar 2017 politiet, fordi de kørte bagved en skolevogn, hvor ingen sad på førersædet.

Manden i bilen styrede bilen med pedalerne ved passagersædet og en hånd på rattet ved førersædet.

Under kørslen fra Lund ved Horsens til Horsens Banegård - en tur på lidt over seks kilometer - fulgte vidnerne bilen tæt. Det skulle senere vise sig at være udslagsgivende i retten.

- Retten lagde ved sin afgørelse vægt på, at vidnerne var sikre på, at kørelæreren var alene i bilen, siger anklagerfuldmægtig Tobias Engby i pressemeddelelsen.

- Derudover forklarede de, at de en enkelt gang måtte bremse hårdt op for at undgå påkørsel, da han slingrede kraftigt.

I retten nægtede kørelæreren at have ført bilen fra passagersædet. I stedet havde han lænet sig ind over armlænet på grund af dårlig ryg.

Kørelæreren blev kendt skyldig i ikke at have optrådt hensynsfuldt og udvist agtpågivenhed, samtidig med at han havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved sin kørsel.

Den betingede frakendelse af førerretten gælder med en prøvetid på tre år.

Manden modtog dommen.