Kør selv-ferie? Det skal I have styr på

Men uanset om man skal køre til Middelhavet eller bare til Vesterhavet, bør man tage sine forholdsregler, siger Jonas Smith Christophersen, der er ansvarlig for private bilforsikringer i If Skadeforsikring.

- Som det første vil det være en god idé at tjekke, om man har en vejhjælpsforsikring. For det er den, der skal dække, hvis bilen punkterer eller ikke vil starte, siger han.

I udlandet vil den høre under din kaskoforsikring.

Herhjemme vil det typisk være et tilkøb til din bilforsikring.

- Men det vil være en god idé at tjekke, om man overhovedet har én, råder han.

Hold dig også opdateret omkring Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

For uagtet at ferieformen er bilferie, er det fortsat din rejseforsikring, der skal dække, hvis én af jer bliver syge.

- Rejsevejledningerne har som udgangspunkt ikke betydning for bilens forsikring, men det kan have betydning for den rejseforsikring, som dækker passagererne, forklarer Jonas Smith Christophersen.

Sæt dig ind i restriktionerne i de lande, du kører igennem.

Mange feriebilister ynder at køre i nattetimer, hvor der er mindre trafik. Men det kan være ulovligt, nævner Jonas Smith Christophersen.

- Områder af Tyskland har i perioder haft udgangsforbud efter klokken 22, og det gælder også gennemkørsel, da turistrejser ikke er et anerkendelsesværdigt formål. Så hold dig opdateret, råder han.

Tjek herefter bilen:

Undlad at køre med slidte dæk, og sørg for, at dæktrykket er korrekt.

Dette bliver især vigtigt, fordi du skal køre længere og med mere vægt end normalt.

- De skader, vi oftest ser på bilferierne, skyldes, at man har stresset dækkene, konstaterer Jonas Smith Christophersen.

Samtidig vil korrekt dæktryk være afgørende for sikkerheden, tilføjer Martin Løkke Borg, der er mekaniker og assistancefaglig leder hos Falck Autohjælp.

- Korrekt dæktryk sikrer optimalt vejgreb. Og da dækkene er den eneste kontaktflade mellem vejen og jer i bilen, er det afgørende, siger han.

Kast også et blik på ruderne, tilføjer Martin Løkke Borg.

- Når vi er ude med autohjælpen og hente folks biler, så lægger jeg ofte mærke til, at nogle folk kører rundt med møgbeskidte vinduer, siger han.

I sagens natur lægger det i sig selv en dæmper på trafiksikkerheden, når udsynet er hæmmet.

Træk en finger over ruden. Hvis ruden virker klar i kølvandet på "fingerstriben", mens alt det omgivende fremstår gråt eller brunt, er det absolut tid til en pudsning.

- Det tager ingen tid at pudse vinduer. Problemet er, at folk glemmer det, og tilsmudsningen sker gradvist, så folk lægger ikke mærke til det, konstaterer han.

Tjek herefter vinduesviskerne.

Skift viskerbladet, hvis det fremstår ødelagt, laver lyde eller trækker streger.

- Hvis vinduesviskerne ikke virker ordentligt, har man både nedsat udsyn på grund af regnen i sig selv, og fordi viskerne kun trækker vandet rundt i stedet for at skubbe det af ruden, forklarer Martin Løkke Borg.

/ritzau fokus/