Kønsfordelingen på studier er stadig skæv

Eksempelvis er 92 procent af dette års ansøgere til at læse til sygeplejerske kvinder, og 86 procent af dette års ansøgere til at læse til datamatiker er mænd.

Det skriver Berlingske tirsdag.

Det er fagforbundet Djøf, som har set nærmere på kønsfordelingen på de 25 videregående uddannelser, der i år har fået flest ansøgere på første prioritet.

77 procent af ansøgerne til psykologuddannelsen er kvinder, 86 procent til socialrådgiver, 72 procent til pædagog og hele 99 procent kvinder til jordemoderstudierne.

To ud af tre ansøgere til civilingeniør er mænd. Hos diplomingeniørerne er det tre ud af fire, og mænd udgør 98 procent af alle ansøgere til en uddannelse som maskiningeniør.

Næstformand i Djøf Sara Vergo kalder det et samfundsproblem, skriver Berlingske.

- Man kunne godt have en mistanke om, at vi lægger nogle mere eller mindre ubevidste forventninger ned over, hvad en rigtig pige eller en rigtig dreng skal læse og beskæftige sig med, og at det gentager sig i deres studievalg, siger hun til avisen.

Kvinders og mænds valg af uddannelse afspejler sig i deres indkomster, viser en analyse fra pensionsselskabet PFA fra sidste år.

- Kvinder vælger længere uddannelser end mænd, men det er typisk laverelønnede "kvindefag" som for eksempel humaniora, mens mænd typisk vælger højerelønnede "mandefag" som for eksempel naturvidenskab, står der i analysen ifølge Berlingske.

- Det betyder, at forskellen på mænds og kvinders løn og pensionsopsparing på aktuelt 20 procent med stor sandsynlighed vil bestå i de næste 50 år.

Sara Vergo er imod kønskvoter, og hun understreger over for Berlingske, at "unge skal vælge den uddannelse, de helst vil". Men hun er fortaler for, at "stereotyper og normer bliver udfordret".